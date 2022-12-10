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Яблоко раздора: новые подробности о роковом особняке Харламова и Асмус

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Яблоко раздора: новые подробности о роковом особняке Харламова и Асмус

Скандал вокруг уже завершившегося развода Гарика Харламова и Кристины Асмус набирает обороты благодаря новому заходу.
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Оказывается, что Гарик Харламов и Кристина Асмус до сих пор живут вместе! Узнала об этом широкая общественность благодаря перепалке, произошедшей между экс-супругами в их личных блогах.

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 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Огромный четырехэтажный особняк был куплен Харламовым еще в 2014 году, затем еще 6 лет его ремонтировали. Увы, вместе с ремонтом закончился и брак артистов. Теперь, когда стало известно о том, как же складываются отношения между Харламовым и Асмус, даже поклонники пары недоумевают: неужели востребованная актриса не в силах арендовать квартиру или взять ипотеку?!

На днях в Сети появились новые подробности о роковом особняке, ставшим яблоком раздора между Харламова и Асмус. Здание проекта "Туринский дом" имеет площадь 472 кв.м. и является самым огромным во всем элитном поселке, расположенным, разумеется, на Рублевке.

Снаружи он выглядит как настоящий замок: треугольный фронтон, башни и кованые шпили. Внутри скрывается выверенная дизайнерами роскошь, которую хотят продемонстрировать разбогатевшие звезды: камин, лепнина, мраморная плитка и итальянские аксессуары. Весь интерьер особняка выполнен в светлых тонах, которую поддерживает как мебель кухонная, так и мебель мягкая. Изюминкой интерьера стали хрустальные люстры и золотые акценты.

Поэтому учитывая все это, неудивительно, что ни один из супругов не хочет уступать дом. Кто захочет в здравом уме отказаться от таких хором?! Поэтому пока что Гарик Харламов и Кристина Асмус продолжают вынужденно оставаться соседями, что будет провоцировать все новые и новые ссоры...


Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2022, 15:43 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник

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