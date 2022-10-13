Совсем из ума выжила: Извивающаяся разведенка Асмус поласкала обнаженные гениталии на камеру

С момента развода звезды сериала "Интерны" с Гариком Харламовым прошло много времени. Юмористу, к слову, уже приписывали романы с красотками, а вот его экс-супруга в компании мужчин замечена не была. Кажется, что Кристина Асмус всю себя посвятила работе и воспитанию дочери.
Проектов с участием известной блондинки выходит немало, как и спектаклей, на которые собираются толпы зрителей. В каких только амплуа не представала актриса, а на этот раз фанаты увидела ее в новом. В своем микроблоге артистка опубликовала весьма странные кадры: она с потекшим и размазанным макияжем, растрепанными волосами и в платье-сорочке устроила зрелище перед камерой. Кажется, будто звезда предстала в образе дамочки, которая совсем из ума выжила!
Извиваясь перед объективом, она чуть приподняла юбку, таким образом обнажив свои гениталии в кружевных трусиках. Все это действие сопровождалось тем, что актриса упорно ласкала руками область тела между ног, время от времени слегка касаясь ладошкой своих "прелестей".
В общем, зрелище более чем странное, а главное – не понятно, для чего было записано и показано это видео. Хотя актриса в целом славится незаурядными выходками. А уж сколько откровенных роликов с участием Кристины Асмус посчастливилось увидеть россиянам!