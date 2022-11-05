Как продать квартиру без уплаты налога

Россиянам рассказали, когда продать жилую недвижимость без уплаты налога.

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Как известно, при продаже недвижимости налог на доход физических лиц (НДФЛ) уплачивает продавец, а покупатель может получить налоговый вычет, если, конечно, обращался за ним раньше. Размер налога для физических лиц составляет 13% от разницы между стоимостью покупки и продажи. То есть если квартира была приобретена за семь миллионов, а продана за десять, значит налог равен 390 тысячам (10 – 7 = 3; 3 – 13% = 0,39).

Однако в некоторых случаях налог при продаже недвижимости уплачивать не нужно – например, если человек получил квартиру в результате приватизации, получил ее как наследство или как подарок и владеет ею не меньше трех лет. "В остальных случаях минимальный срок владения для продажи без налогов составляет пять лет", – уточняет РБК.

Также с 1 января 2022 года налог при продаже недвижимости могут не платить граждане с двумя и более детьми до 18 лет, собирающиеся приобрести за эти деньги жилье получше. В этом случае неважен срок владения квартирой. Об этом, кстати, ранее говорила руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. Ее слова приводили "Дни.ру".