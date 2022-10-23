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Экономика
Как начать копить деньги: простые советы от экономиста

Как начать копить деньги: простые советы от экономиста

Как начать копить деньги? На этот вопрос ответил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.
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Недавно ВЦИОМ представил результаты очередного опроса россиян. В этот раз специалисты центра выяснили, что у 51% жителей России нет накоплений. В основном, денежные средства откладывают люди пожилого возраста и те, кому от 45 до 59 лет. Так что советы о том, как начать копить деньги, больше будут полезны молодым.

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По словам экономиста Владимира Косого, для того, чтобы начать откладывать денежные средства, необходимо в первую очередь поставить себе эту задачу четко и объяснить самому себе, что эта часть дохода останется нетронутой до действительно важного момента. Эксперт напомнил, что во многих банковских приложениях есть автоматическое списание определенной суммы денег для ее перевода на депозитный счет.

"Основная идея именно с психологической точки зрения. Например, человек говорит, что у меня зарплата не 80 тысяч рублей, а 75 тысяч, а пять тысяч, это внутрисемейный пенсионный фонд или подоходный налог", – сказал Косой.

Покупка акций или валюты – еще один способ хранения денежных средств. Экономист отметил, что многие инвесторы с большими доходами рекомендуют хранить в долларах или евро не все деньги, а только часть. Занимаясь инвестированием в акции или покупая валюту, стоит помнить о риске, ведь "макроэкономические тренды могут взять другое направление". Так что это не самый надежный способ начать копить деньги.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 октября 2022, 02:33 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

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