Решение популиста Максима Галкина* прервать карьеру юмориста в России и переквалифицироваться в политического аналитика не прошло бесследно для его семьи. Пока комик выступал с грязными заявлениями в адрес руководства страны, его супруга, Народная артистка СССР Алла Пугачева, хранила молчание. Однако и она в итоге сорвалась на истерику.
Примадонна отечественной эстрады, было дело, даже вернулась обратно на родину. Однако политическая ситуация все не могла дать покоя ее мужу. Радист решил "стричь" валюту именно на безответственных заявлениях, за что в конце концов угодил в список иностранных агентов, по решению Минюста РФ.
Алла Пугачева устроила демарш против министерства, забрала детей и поехала в Израиль. Теперь она остается один на один с Максимом Галкиным* без коллег по цеху и дорогих поклонников.
Певице по такому случаю предрекли страшный конец. Музыкальный продюсер Сергей Лавров не согласен с тем, что россияне ненавидят исполнительницу хита "Миллион алых роз". По его словам, в нашей стране никто не желает зла Примадонне, просто обществу наплевать на нее.
"Если про нее перестанут говорить, это убьет ее" – заявил Сергей Лавров.
В интервью порталу POPCORNNEWS продюсер подчеркнул, что самое страшное для артиста, в том числе, для Аллы Пугачевой – это игнор со стороны бывших фанатов.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.