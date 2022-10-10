"Вместе купили квартиру": пригревшая на груди миллионера Пугачева спустила деньги ненавистных россиян

Всплыл многолетний секрет Аллы Пугачевой после ее отъезда из России.

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Примадонна отечественной эстрады вновь покинула родные края и, по слухам, перебралась в Израиль. Говорят, с концами. Сидя за бугром, артистка умудрилась не на шутку разозлить соотечественников, откровенно сознавшись в ненависти к россиянам, которые ее критикуют. Многим этот гневный выпад показался странным, хотя бы потому, что многие годы именно ненавистный народ приносил Алле Пугачевой доход.

На оскандалившуюся певицу накинулись с негативом, вместе с тем стали всплывать тайны о жизни золотого голоса нашей страны. Как оказалось, много лет артистка скрывала связь с миллионером Андреем Ковалевым, которого она, можно сказать, пригрела на своей груди.

Как оказалось, еще в начале нулевых Алла Пугачева вместе с другом-предпринимателем приобрела квартиру, очевидно спустив на нее заработанные деньги на родине. Правда, "квадратами" приятели обзавелись не для личного пользования, а в подарок одному человеку, который сделал вклад в успех артистки на творческом поприще.



"Еще, помнится, мы вместе купили квартиру поэту Борису Баркасу, автору песни "Арлекино", – откровенно рассказал Андрей Ковалев.

Что-то подсказывает, что супруга молодого комика вряд ли в ближайшие годы купит какую-либо недвижимость в России. И дело не только в отъезде – пока момент не самый выгодный. Как передает RT, ВТБ намерен повысить ставки по ипотеке с 10 октября. Остается надеяться, что за границей Алла Пугачева обзаведется собственным уютным гнездышком.