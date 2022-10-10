"Алле он очень дорог": давно утерянный и забытый суперхит Пугачевой всплыл после ее эмиграции

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела в Израиль, где и так провела большую часть этого года. Как писала пресса, Примадонна перед отъездом забрала из элитной школы документы своих двойняшек – личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты. Судя по сообщениям телеграм-каналов, на Земле обетованной Народная артистка СССР получила паспорт. А нам здесь остается только вспоминать о былых ее заслугах перед Родиной.



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