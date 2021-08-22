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Недвижимость
Володин: 2021 год может стать одним из самых успешных для строительства жилья

Володин: 2021 год может стать одним из самых успешных для строительства жилья

Решение жилищных проблем и защита прав граждан в этой области стали одним из приоритетов работы парламента, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Продолжение: Володин назвал российский триколор олицетворением силы и мощи страны
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Он отметил роль заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина в принятии соответствующих законов. "Депутаты редко кого-то благодарят. Став вице-премьером, первое, с чего он начал, разобравшись в проблематике, – активно формировать законодательную базу", – написал спикер в своем телеграм-канале.

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В результате принятых решений текущий год может стать одним из самых успешных для жилищного строительства, считает Володин.

Председатель ГД рассказал, что ситуация в отрасли была непростой: появилось много компаний-однодневок и мошенников – граждане оставались без денег и крыши над головой .

Принятые законы позволили исключить финансовые риски при покупке жилья в строящемся доме, сделали деятельность застройщиков прозрачнее и защитили жилье от неправомерных посягательств, перечислил спикер.

"Понятие "обманутый дольщик" постепенно уходит в прошлое. Но проблема еще остается", – добавил Володин.

Председатель ГД выделил законы об эскроу-счетах, о Фонде защиты прав дольщиков, о реновации, комплексном развитии территорий, защите обманутых покупателей жилья и о компенсации дольщикам и членам ЖСК.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2021, 10:43 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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