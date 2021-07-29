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Политика
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе

В последний месяц лета в силу вступят новые правила оформления ОСАГО, станет доступен налоговый вычет за фитнес и оформление второго дальневосточного гектара. О нововведениях в своем телеграм-канале рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
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Налоговый вычет за занятия спортом можно будет получить не только на себя, но и на детей, уточнил председатель ГД. Максимальная сумма – 120 тысяч рублей в год в совокупности с иными вычетами.

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На второй дальневосточный гектар могут претендовать граждане, которые успешно освоили первый участок, оформили его в собственность или длительную аренду.

Со 2 августа произойдут изменения в системе налогообложения. Переносятся сроки уплаты налога на прибыль для организаций культуры: они должны будут оплатить его за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее 28 марта следующего года. Кроме того, организации культуры освободят от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020 и 2021 годы.

Изменения касаются и оформления ОСАГО. Владельцы автомобилей с 22 августа освобождаются от обязанности предъявить документ о прохождении техосмотра в момент заключения договора.

В этот же день вступят в силу поправки об ответственности иностранных страховых компаний. За навязывание дополнительных услуг или необоснованный отказ в заключении договора они будут нести ответственность наравне с российскими страховщиками.

С 25 августа начнет действовать закон, запрещающий распространение рекламы с устройств, расположенных на крышах и стенах зданий. Такая мера убережет граждан от громкой и назойливой рекламы.

Также расширяются обязанности нотариусов. Засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица или ИП нотариус должен будет направить документы в регистрирующий орган. Необходимо сделать это в тот же день, в рамках одного нотариального действия с заверением подписи.

Кроме того, 25 августа вступит в силу норма, по которой зарубежные туристы будут получать российскую визу сроком на полгода, но с условием, что они забронировали жилье из единого перечня классифицированных гостиниц или имеют приглашение от туристического оператора.

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Фото: Duma.gov.ru
Автор: 29 июля 2021, 13:09 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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