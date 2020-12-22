Московское метро приходит в Бирюлево

Строительство Бирюлевской линии столичного метрополитена планируется начать в 2021 году, сообщил глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев. Опрошенные "Дни.ру" эксперты уверены: подземка улучшит транспортную ситуацию в Бирюлево и придаст району новый импульс развития.



Метрополитен жители районов Западное и Восточное Бирюлево ждут почти полвека. Пару десятков лет назад линию внесли в генплан развития города, но строить не начали.



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Из рельсового транспорта местным жителям были доступны только электрички Павелецкого и Курского направлений, да и те ходили нерегулярно, с дневным перерывом. Открытие МЦД-2 улучшило транспортную доступность района. Но Бирюлево с нетерпением ждет собственной линии метро.

Накануне глава московского стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что работы по возведению Бирюлевской линии метро начнутся в 2021 году. "Новая линия стратегически важна для развития территорий на юге Москвы, ведь на пути нового маршрута проживает порядка полумиллиона человек и еще 250 тысяч работают", – отметил он.

Новая линия стартует от территории реорганизуемой промзоны "ЗИЛ". Она пройдет через Нагатинскую пойму, микрорайон Курьяново, Кавказский бульвар, Бакинскую улицу и далее до района Бирюлево Западное, который в настоящее время фактически отрезан от города двумя направлениями железной дороги.

Длина новой линии составит 23 километра, на ней появятся 10 станций: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье", "Бирюлево". Пока это рабочие названия. В дальнейшем линию могут продлить в Новую Москву.

В выигрыше окажутся не только жители района Бирюлево, но и других районов Москвы. Планируется, что новая линия разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии.

Строительство Бирюлевской линии давно назрело, считает специалист по Московскому метрополитену Максим Шуйский. Он напомнил, что Западное и Восточное Бирюлево – это густонаселенные жилые массивы, а до линий подземки или станций МЦД-2 Покровское и Красный строитель пассажирам приходится добираться на наземном транспорте.

Эксперт уверен, что собственная линия метро будет гораздо удобнее и сильно улучшит качество жизни в Бирюлево. "Это правильное и нужное решение. Хорошо, что у Москвы есть средства на реализацию такого проекта", – сказал Шуйский.

Бирюлево – один из немногих районов внутри МКАД, где нет метрополитена, отметил старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Павел Зюзин. "Из этого района сложно выезжать, поэтому проблема транспортного обслуживания Западного и Восточного Бирюлева длительное время обсуждалась и обсуждается", – сказал эксперт.

Строительство метро в Бирелево позволит придать импульс развития району и благотворно скажется на его социально-экономическом развитии, считает Зюзин. "Появление станции метро в районе повышает стоимость недвижимости, появляются новые заведения, дополнительные услуги – район оживает. Такой эффект ожидается и в Гольяново в связи со строительством подземки в этом районе", – отметил специалист.

Напомним, что за последние годы темпы строительства Московского метрополитена увеличились в несколько раз. За 10 лет появилось более 100 километров линий, открыты 56 станций.