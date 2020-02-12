В Москве уходит с молотка квартира королевы Елизаветы II за 250 миллионов

Столичный риелтор Константин Носов рассказал, что речь идет об одной из четырех квартир, принадлежащих монархине. "Золотые" метры находятся в самом центре Москвы, рядом с Храмом Христа Спасителя – в Первом Обыденском переулке.
Площадь самой большой из четырех квартир 320 метров. На продажу выставлена недвижимость в 250 метров, сообщает "7Дней". По словам риелтора, стоимость одного метра в этих квартирах варьируется от миллиона до полутора.
В последний раз Елизавета II была в России с визитом в 1994 году. Ходят слухи, что в выставленной на продажу квартире сейчас проживают сотрудники канадского посольства. При этом известно, что даже если бы королева Великобритании решила там жить, ей бы это не дало права на получение российского гражданства.
По словам специалистов, не исключено, что Елизавета II все-таки захочет посетить Москву в качестве туриста. И ей будет, где остановиться, ведь у нее остаются еще три квартиры.
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