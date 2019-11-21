"Репутация разорвана в клочья": Елизавета II уволила принца после связи с педофилом

Герцог Йорский, Эндрю, был уличен в дружбе с известным на весь Туманный альбион преступником Джеффри Эпштейном. В своем недавнем интервью журналистам BBC молодой человек признался, что сожалеет о том, что подвел свою семью. В свою очередь, это вызвало новый шквал критики в сторону принца.
Британские таблоиды, которые уже не раз упражнялись в остроумии на членах британской королевской семьи, принялись на все лады осквернять имя герцога. Журналисты указали венценосной особе на тот факт, что он не стал упоминать о жертвах педофила и даже не попытался изобразить на лице сочувствие. При дворе отсутствие сопереживания назвали, как минимум, недостойным поведением для принца.
В свою очередь, такое глобальное разрушение репутации монаршей особы сильно надавило на королеву Елизавету. Очередной скандал в семье расстроил женщину, ведь уже не раз ей приходилось страдать из-за причуд принца Гарри и его жены Меган Маркл.
Что оставалось делать королеве? Под влиянием общественности, она была вынуждена отстранить ненаглядное чадо от работы при дворе. Елизавета лично переговорила с сыном и они пришли к обоюдному согласию, что более герцог Йорский не будет выполнять свои обязанности в качестве члена королевской семьи, сообщает ФАН.
"Королева вызвала герцога в Букингемский дворец, чтобы сообщить ему о своем решении. Это был сокрушительный момент для них обоих. Его репутация разорвана в клочья. Вряд ли он когда-нибудь снова будет выполнять королевские обязанности. Он опозорен", – передает слова источника, знакомого с ситуацией, "Экспресс газета".
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