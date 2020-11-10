Разведенные Харламов и Асмус делят огромный дом за баснословную сумму

Адвокат звезды "Интернов" Марина Дубровская сообщила журналистам, что в настоящий момент супруги заняты разделом имущества. Так, у Кристины Асмус и Гарика Харламова есть четырехэтажный дом на Рублевке. Примерная стоимость недвижимости – 100 миллионов рублей.
Таунхаус расположен недалеко от комплекса "Барвиха Luxury Village", где проходят съемки Comedy Club. Также рядом находится элитная школа "Президент", в которой учится наследница Гарика и Кристины Анастасия.
Дом был приобретен в 2014 году. Последние несколько лет там шел ремонт. Весной этого года семья переехала в таунхаус. Сейчас в нем живет лишь Кристина вместе с дочерью.
Асмус признавалась, что на дом заработал Харламов. Деньги, которые зарабатывала актриса, были только ее.
Дубровская надеется, что переговоры экс-супругов закончатся мирно. Комментировать процесс более подробно она пока отказалась.
Напомним, недавно Гарика Харламова заметили в компании звезды сериала "Крепостная" Катерины Ковальчук. Некоторые посчитали, что знаменитостей связывают вовсе не дружеские, а романтические отношения.
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