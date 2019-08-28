Элитную квартиру Бари Алибасова в центре Москвы разнесли в пух и прах

Звездные апартаменты, утопающие в барочной роскоши частый гость нашей рубрики и сейчас особо никого не удивишь итальянским диваном по цене квартиры. Известные хозяева недвижимости наперебой стараются удивить эксклюзивным дизайном и уникальной мебелью. Пожалуй, гость, который сегодня стал героем разбора, перещеголял всех московских селебрити на годы вперед.



Квартиру Бари Алибасова, расположенная в Мерзляковском переулке, площадью в 220 квадратных метров, сложно назвать просто безвкусной. Кичевой, андеграундной, экспрессивной, в общем как угодно. В современном рынке недвижимости ничто не снижает цену как “бабушкин ремонт”, но Бари Каримович и тут побил рекорды. Скорее всего, если Бари Каримович решится продать квартиру, найти покупателя на эти квадратные метры в центре Москвы, а стоимость аналогичной по площади квартиры начинаются от 70 миллионов рублей, будет практически невозможно, а то и вообще придется доплатить покупателю.

В общем, жилище Алибасова по-настоящему бесценно. А если показать фотографии квартиру психиатру, то, боюсь, у него найдется несколько вопросов к жильцу. Если ознакомиться с портфолио дизайнера, которая выполняла проект Алибасова, то в нем царит выдержанность и согласованность стилей и цветов. Только проект Барри Алибасова как минутное помешательство среди всей гармонии. Прайс у дизайнера не дешевый и, по скоромным подсчетам, стоимость проекта около миллиона рублей, без учета авторского надзора и комплектации объекта, а это еще миллион. По заявлению Алибасова, в проекте использовалась мебель итальянского, французского, немецкого, китайского производства, свет от люксовых производителей Artemide и Flos. Забегая вперед, единственное в чем не соврал Алибасов, это в упоминании китайский производителей, ничего европейского, а тем более люксового света, который в упомянутых фабриках может стоить несколько десятков тысяч евро, в квартире нет и подавно. Не считая известного шведского производителя.

Так давайте пройдемся по этому “кошмару эпилептика”! Попадая в гостиную продюсера сложно не на начать дышать чаще: наливной черно-белый пол, расходящийся полосами от центрального дерева, ламели которого переходят на потолок, ярко-красная фактурная МДФ стена, черно-белый диван, обтянутый эко-кожей, и группа из красных лаунж-кресел. Эксцентрично? Однозначно! Зачастую попадая в мебельные салоны и смотря на неоднозначные предметы мебели, задаешься вопросом: “Боже, кто это может купить в трезвом уме?”. Скорее всего, Бари Каримович не спал ночами и целенаправленно выискивал именно такие предметы мебели.

Переходя из одной неоднозначной комнаты в другую не менее неоднозначную с нефтяной каплей на потолке, стекающей на стены (именно так интерпретирует “это” владелец квартиры, хотя первые ассоциации далеко не с каплей), черным глянцевым полом и шкурой зебры на нем, задаешься очередным вопросом – для каких целей этот интерьер? Не было бы дешевле построить павильон на МосФильме и там снять несколько клипов для своего единственного любимого проекта? И только попадая в черную спальню, с черными стенами, черным потолком и черным полом, с какой-то конструкцией, отдаленно напоминающей кровать, залитой фиолетовым светом и огромным зеркалом напротив, восклицаешь: “Ах, ты, развратник!”. Очень сложно представить интерьер этой квартиры без крышесносных вечеринок до утра, медленно перетекающих в оргию обнаженных тел. Как говориться, вопрос “А ты точно продюсер?” тут излишен, все и так видно к чему идет.

В одном из интервью, звучало следующее: “В интерьере квартиры задействована философия: каким может стать мир, если человечество не остановиться и не задумается о губительных последствиях своих действий в стремлении за призрачным "счастьем" наживы.” Очень хочется надеятся, что Бари Каримович обрел свое счастье в лице самой неоднозначной квартиры Москвы и пожелать только здоровья, как физического, так и морального!