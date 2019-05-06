В Госдуме помогут многодетным семьям с ипотекой
Законопроект, позволяющий оказывать помощь многодетным семьям, взявшим ипотечный кредит для покупки жилья, направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей", – цитирует официальный сайт нижней палаты парламента Володина.
Он подчеркнул, что средства, необходимые для реализации инициативы, есть. Также на поддержку могут рассчитывать те семьи, которые стали многодетными еще до принятия законопроекта. "Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий или последующий ребенок", – рассказал спикер Госдумы.
В Совете Госдумы рассмотрение законопроекта назначено на 13 мая. После этого депутаты рассмотрят нормативно-правовой акт в приоритетном порядке.
Отметим, это не первая инициатива отечественных законотворцев, направленная на помощь взявшим ипотеку людям. Так, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко предложили ввести так называемые ипотечные каникулы для граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Таким людям будет предоставляться беспроцентная отсрочка платежей.
В третьем, окончательном чтении нижняя палата парламента приняла этот закон 18 апреля. Президент России Владимир Путин подписал его 1 мая.
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