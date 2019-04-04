Дума защитила спокойствие жителей многоквартирных домов
Одобренный в окончательном чтении законопроект запрещает
размещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Чтобы
это сделать, придется перевести помещение в нежилой фонд.
Кроме того, потребуется оснастить его необходимым оборудованием, провести звукоизоляцию номеров, установить средства противопожарной безопасности. Также документ предписывает наличие сигнализации, средств уборки и санитарной очистки номеров.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул: принятый нормативно-правовой акт направлен на то, чтобы граждане жили в комфортных условиях, чтобы не нарушались их права. По его словам, люди давно ждут этого закона, особенно жители крупных городов.
Председатель нижней палаты поблагодарил главу думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую за большую работу, проделанную за четыре года:
"В течение этого времени велись консультации. Они были непростыми, но именно благодаря ее настойчивости мы вышли на поддержку и председателя правительства, и президента".
В ходе работы согласительной комиссии с членами Совета Федерации депутаты и сенаторы пришли к компромиссу. Было решено, что закон вступит в силу 1 октября текущего года. Это связано с тем, что многие забронировали места в хостелах на лето.
Запрет на расположение гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов поддержали абсолютное большинство россиян. Согласно данным ВЦИОМ, 70% граждан считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для жильцов. Среди москвичей и петербуржцев об этом заявили 80% опрошенных. Главными минусами такого соседства люди назвали большое количество посторонних, шум, употребление спиртных напитков, курение и прочие неблагоприятные факторы.
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