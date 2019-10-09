Мутко отчитался перед Думой за жилищное строительство

Объемы строительства жилья, повышение его доступности для малоимущих, расселение аварийных домов – эти и многие другие темы обсуждались в рамках правительственного часа в Госдуме в среду, 9 октября. Перед депутатами выступил зампред правительства Виталий Мутко. Он рассказал законодателям о реализации национального проекта "Жилье и городская среда".



Одна из важнейших задач – ежегодно улучшать жилищные условия не менее чем пяти миллионов семей, отметил Мутко. Достичь этой цели позволит нацпроект "Жилье и городская среда".

Он предполагает рост объемов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров к 2024 году, напомнил представитель правительства. При этом до 50 миллионов "квадратов" должны строить с использованием ипотечных средств, подчеркнул вице-премьер.



Начало реализации нацпроекта совпало с переходом строительной отрасли на проектное финансирование, напомнил Мутко. Он отметил большой вклад отраслевых комитетов и депутатов в принятие необходимых решений по реформе отрасли.

Резкого роста жилья удалось избежать, стройки продолжились, новые обманутые дольщики не появились, оценил ситуацию вице-премьер. По его словам, уже 20 миллионов квадратных метров жилья реализуется по новым правилам с использованием счетов эскроу. "Мы считаем, что переход состоялся", - резюмировал зампред правительства.

Улучшение качества жилья во многом зависит от развития ипотечного кредитования, подчеркнул Мутко. Также необходимо развивать аренду, для чего будут задействованы средства бюджета, отметил вице-премьер.

Упомянул чиновник и об индивидуальном жилищном строительстве. В следующем году правительство намерено принять соответствующую программу и запустить ее вместе с парламентом.

Говоря о расселении непригодного жилья, Мутко отметил, что программа почти завершилась, осталось восемь субъектов. Большую работу по контролю за ее выполнением проделали депутаты, подчеркнул зампред правительства.

По его словам, важно не только расселять аварийные дома, но и создавать комфортную городскую среду. "Это не просто двор, это общественные пространства, зеленые насаждения, умный город", – сказал Мутко.

Депутаты задали вице-премьеру интересующие их вопросы. Михаил Гулевский из фракции "Единая Россия" поднял тему модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Он спросил у Мутко, какие дальнейшие шаги намерено предпринять правительство.

Представитель кабмина привел в пример сети водоснабжения, которые, по его словам, в среднем изношены на 40%. С 2021 года будет запущена программа модернизации коммунальной инфраструктуры, уточнил Мутко. Кроме того, к этим работам будут привлечены инвесторы.

В свою очередь Василина Кулиева из ЛДПР поинтересовалась, какие меры принимает правительство для снижения ипотечной ставки. Зампред правительства напомнил, что в этом году Центробанк несколько раз снижал ключевую ставку. Также правительство работает над созданием полноценного рынка ипотечных бумаг. Уменьшить размер ставки может развитие электронных сервисов выдачи ипотеки, сказал Мутко.

Обсуждалась и такая наболевшая тема, как статус апартаментов. По словам зампреда правительства, в ноябре кабмин подготовит меры по дополнительному регулированию строительства подобной недвижимости.

Напомним, на прошлом правительственном часе в Госдуме выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Глава ведомства рассказал парламентариям о реализации программы развития сельского хозяйства и ходе осенних полевых работ.