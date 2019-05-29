Трудовые права, дольщики, нацпроекты: Генпрокурор Чайка отчитался перед Думой

В среду, 29 мая, в нижней палате парламента прошел правительственный час с участием генерального прокурора Юрия Чайки. Глава надзорного ведомства в выступлении перед депутатами поднял множество актуальных вопросов: от защиты трудовых прав граждан до контроля за реализацией национальных проектов.



В начале правительственного часа спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил руководство Генпрокуратуры за активное взаимодействие с парламентариями, в том числе за оперативное рассмотрение их обращений. "Ведомство профессионально работает в этом направлении", – подчеркнул председатель нижней палаты.



За прошлый и в первом квартале текущего года пресечено около 5,3 миллиона нарушений закона, рассказал Юрий Чайка. По требованию прокуроров возбуждено 27 тысяч уголовных дел, к административной ответственности привлечено более миллиона виновных.

Глава надзорного ведомства подробно остановился на теме защиты трудовых прав граждан. По его словам, наибольшее число нарушений – в сфере оплаты труда. Прокуроры смогли добиться погашения задолженности в размере 26 миллиардов рублей, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 115 тысяч лиц. Чайка уточнил, что на 1 мая 2019 года по зарплате осталось выплатить 2,9 миллиарда рублей.

Подробнее генпрокурор остановился на вопросе защиты трудовых прав пенсионеров и предпенсионеров, а также лиц с ограниченными возможностями. По его словам, Генеральная прокуратура в настоящий момент не зафиксировала ни одной жалобы от лиц предпенсионного возраста.

Активно ведется работа и по отстаиванию прав представителей бизнес-сообщества. Так, за прошлый год ведомство добилось погашения задолженности перед предпринимателями в размере более 34 миллиардов рублей.





Затронул руководитель Генпрокуратуры и вопрос контроля за национальными проектами. Он сообщил парламентариям, что подписал указ по обеспечению законности при реализации программ.

"В нем определены основные направления работы прокуроров для обеспечения законности, защиты прав граждан при их реализации", – пояснил Чайка, уточнив, что особое внимание будет уделено расходованию выделенных бюджетных средств.

Не осталась без внимания на правительственном часе и проблема обманутых дольщиков. Генпрокурор заверил депутатов, что ситуация постепенно улучшается. Так, в прошлом году решена ситуация с 239 долгостроями, восстановлены права почти 10 тысяч человек.

Сейчас в России насчитывается 894 дома с нарушенными сроками строительства, обещанного жилья ждут почти 40 тысяч граждан, конкретизировал Чайка. Надзорное ведомство работает над этим вопросом в тесной связке с региональными властями, сказал Генпрокурор.

В решении проблемы обманутых дольщиков особую роль играют парламентарии, уверен Чайка. По его словам, принятые в прошлом году изменения в законодательство о долевом строительстве очистят рынок от недобросовестных игроков.

Рассказал руководитель надзорного ведомства и о борьбе с коррупцией. Благодаря работе надзорного ведомства за последние несколько лет в доход государства было обращено имущество коррупционеров на 25 миллиардов рублей, уже удовлетворены иски на 11,5 миллиарда рублей. Пресекаются и факты нецелевого использования средств, выделенных на социально-экономические проекты, подчеркнул Чайка.

Затронул генпрокурор и крайне актуальную на сегодняшний день проблему – безопасность авиационных перевозок. С 2017 года в результате прокурорских проектов от полетов отстранены 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств, рассказал руководитель ведомства.

При этом он посетовал, что Министерство транспорта до сих пор не разработало необходимые законодательные акты, в том числе по сертификации авиатехники, подготовки персонала. Кроме того, не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, типовые профессиональные программы по подготовке авиаспециалистов, указал Чайка.

После доклада генпрокурора слово взяла глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она озвучила предложения о совместной работе с ведомством. По ее словам, необходимо привести в соответствие практику работы с обращениями граждан и включить в совместную повестку наиболее актуальные вопросы, связанные, помимо прочего, с нацпроектами.

"Третье: создать совместную группу по наиболее актуальным вопросам в части парламентского контроля и предусмотреть, в частности, рассмотрение вопросов по системе оценки дознавателей, следователей и изменения законодательства и провести мониторинг", – предложила законодатель.

По итогам доклада генпрокурора депутаты задали ему интересующие их вопросы. Так, член фракции "Единая Россия" Ирина Гусева вновь подняла тему обманутых дольщиков.

Парламентарий поинтересовалась у главы надзорного ведомства, можно ли вернуть деньги, которые собрали с граждан недобросовестные застройщики. Чайка в ответ указал на необходимость детальной проработки вопроса, чтобы учитывались интересы всех сторон долевого строительства. При этом он уверен, что дополнительные меры ответственности для девелоперов сейчас не требуются.

Напомним, ранее перед депутатами в рамках правительственного часа выступила замглавы правительства Татьяна Голикова. Она подробно остановилась на реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Наука" и "Образование".