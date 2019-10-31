Володин: Новые законы защитят жилье граждан от мошенников

С начала ноября микрофинансовые организации лишатся права
выдавать займы под залог жилья или доли в нем, рассказал председатель нижней палаты парламентским журналистам. Ситуация, когда человек лишается единственной
квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью долга, недопустима,
подчеркнул законодатель.
Усиливаются требования и к самим микрофинансовым организациям. Речь идет о деловой репутации, процедуре идентификации клиентов. Это нужно для того, чтобы мошенники не смогли получить кредиты по чужим паспортным данным, пояснил спикер.
"Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций", – подчеркнул Володин, добавив, что документ разрабатывался при участии всех фракций Госдумы.
Также с 1 ноября вступит в силу поправка об обязательном письменном согласии собственника на госрегистрацию сделки с его недвижимостью в электронной форме. Заверенное у нотариуса разрешение можно будет дать лично или по почте.
Затем в госреестре будет производиться специальная отметка о возможности электронных сделок с недвижимостью того или иного лица. Если отметки нет, Росреестр вернет документы на сделку и в течение пяти дней уведомит собственника об отказе в регистрации сделки с жильем. Также владельцу квартиры будут сообщать о поступлении заявки на электронную сделку с его имуществом.
Эти меры дополнительно защитят жилье граждан от противоправных действий, заключил спикер Госдумы.
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