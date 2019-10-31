Володин: Новые законы защитят жилье граждан от мошенников

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Четверг 31 октября
Лента новостей
20:07
Террористы подтвердили уничтожение лидера ИГИЛ
19:57
Мартиросян заподозрил у Светлакова психическое отклонение
19:23
Минздрав: Число врачей в Москве за год увеличилось почти на две тысячи
19:23
"Тайна, покрытая мраком": странный участник группы Дятлова заставил исследователей ломать голову
19:17
Алкоголь со снотворным: угодившая в скандал Вележева созналась в причинах дебоша на борту самолета
18:57
Благотворительный прием с участием Зараха Илиева и Года Нисанова в "Барвиха Лакшери Вилладж"
18:54
Заявившей о беременности любовнице Алибасова сделали УЗИ прямо на шоу
18:15
Известная певица пропала в Москве при странных обстоятельствах
18:15
Звезда фильма "Москва слезам не верит" бросила мужа ради женатого любовника
17:40
Российской актрисе-красавице закрыли выезд в Голливуд из-за миллионных долгов
17:11
Неадекватный фанат-наркоман атаковал самую молодую миллиардершу
17:08
"Затерянный мир": новое новогоднее шоу для всей семьи
17:05
Новые данные об астрономических долгах Гоши Куценко
16:56
Выставка работ молодых художников пройдет сразу в пяти галереях Москвы
16:50
Батрутдинов разбился о скалы
16:42
Легла под нож: модель plus-size показала голую грудь в шрамах
16:18
Велели голоса в голове: 36-летний мужчина зарезал ребенка в детском саду
16:09
Настоящий Дед Мороз приглашает на юбилей в Новогоднюю страну в Крокусе
16:02
"Сегодня ролевые игры?": жена Овечкина возбудила россиян
15:58
"Не пахнет могилкой": уходу мужа Лолиты к другой женщине нашли объяснение
15:42
"Я совсем не ожидала": голая Толкалина поведала об успехах
15:31
Дело о детском борделе: Кокорина обвинили в изнасиловании 9 детей из приюта
15:26
Вдова Кобзона решила судиться с мошенником из-за миллионных долгов
15:22
Любовный гороскоп на 2020 год
14:49
Юная фигуристка собралась отменно всыпать Загитовой
14:49
Двухлетний ребенок заступился за мать и попал в больницу
14:48
Пожилым людям раскрыли признаки приближающейся смерти
14:34
Заговорил: Тарасов выдал неожиданные подробности развода с Бузовой
14:29
"Это повредило мне и Оле": Фадеев раскрыл правду об отношениях с Серябкиной
14:18
Бузова и Билан заломили баснословные суммы за выступления
14:13
Две машины столкнулись в Ленинградской области из-за скользкой дороги
14:07
Ученые назвали самый опасный возраст для человека
13:52
В Екатеринбурге женщина чудом спаслась при обрушении потолка в подъезде
13:39
Готов с тобой только за деньги: Киркоров ошарашил Рудковскую отказом
13:38
Как вырваться из токсичных отношений
13:26
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
13:22
Актер Гуськов назвал сенсационную причину дебоша Вележевой в самолете
13:21
Вдова Булдакова обнаружила пропажу машины спустя полгода после смерти мужа
13:15
Легендарный ученый скончался в возрасте 86 лет
13:04
Пьяный житель Волгограда обезглавил жену и мать
12:57
Миддлтон жестко опустила Маркл
12:52
Депутаты МГД приняли в первом чтении бюджет столицы на 2020-2022 годы
12:44
Россиян предупредили о подорожании духов
12:34
В Удмуртии должника сняли с поезда и заставили оплатить алименты
12:26
Куценко задолжал астрономическую сумму серьезным людям
12:18
Мировая премьера: киноверсию спектакля "Смута. 1609–1611 гг." покажут в Иллюзионе
12:16
Иммерсивная выставка Mystic Universe: Мистическое путешествие сквозь вселенные
12:16
Племянница Ротару произвела настоящий фурор
12:07
Дети Диброва дебютировали на подиуме
12:06
"Ночью ушел наш Пингвин": умер экс-участник Billy’s Band Антон Матезиус
12:04
Лишившаяся волос Собчак вышла в свет и была атакована
11:54
Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
11:48
Тайна раскрыта: Джиган в четвертый раз станет отцом
11:42
Шестеро пострадавших: в Башкирии опрокинулся автобус
11:41
Жители Чехова помогли раскрыть кражу детской инвалидной коляски
11:28
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
11:25
"Чувствую себя плохой мамкой": Решетова поделилась сердечными откровениями
11:25
Юная миллиардерша блеснула в откровенном Playboy-образе
11:19
На станции "Павелецкая" московского метро произошло задымление
11:16
Галлюциногенные грибы и оружие нашли у пожилого мужчины в Подмосковье
11:10
"Их история не может оставить равнодушным": известная певица высказалась о романе Пугачевой с молодым
11:00
Володин назвал самый важный закон октября
10:54
Близкие Анастасии Заворотнюк исчезли без следа
10:52
Вашингтон задумался о нападении на Крым
10:48
"Омерзительно": Каменских разгромили за извращения с негром
10:42
Под Вологдой пенсионер застрелил сына сожительницы
10:30
На западе Москвы мужчину обокрали на 1,2 миллиона рублей
10:13
Поклонники пришли в экстаз от второй беременности Нюши
10:09
Бывшая жена откровенно о разводе с Сергеем Светлаковым
09:59
"Не мог уснуть до утра": Резник стал жертвой хулиганов
09:41
Всплыли секретные данные о Владимире Путине
09:41
С Лопыревой случилось несчастье в аэропорту
09:20
Представляются следователями: россиян предупредили о новом виде мошенничества
09:18
"Губ нет": что с собой сделала неузнаваемая Пугачева
09:09
Раскрыта правда об отношении Медведевой к Загитовой и Тутберидзе
08:58
Как наладить диалог о Шиесе
08:57
Советник Трампа уходит в отставку после скандала с Зеленским
08:39
Рудковская поправилась из-за гормональной терапии
08:36
Россиянам сообщили о новом повышении тарифов ЖКХ
08:34
Подал в суд: Шатунов нанес неожиданный удар Разину
08:16
"Зачем себя так уродовать?": изменившаяся Успенская вызвала оторопь
07:27
"Женатый человек": вскрылись сенсационные подробности о новом возлюбленном многодетной Порошиной
06:35
На потеху Путину: нерешительный Зеленский загнал себя в ловушку
02:15
Рики Мартин показал новорожденного сына
00:08
"Космическая!": Дакота засветила полуобнаженную грудь
22:00
Шейк произвела фурор эротичным нарядом
21:57
"Потеря сил и нервозность": скандал с Кормухиной больно ударил по Гагариной
21:51
"Настоящий пахарь": Навка ответила сомневающимся в честной победе ее дочери
21:34
Маркл нашла защитников после жуткой травли
21:32
Международный розыск: неожиданный поворот в судьбе Порошенко
21:29
Драгоценности Зыкиной уйдут с молотка
21:14
Стали известны самые высокооплачиваемые умершие звезды
21:08
Случилось чудо: улыбающуюся Заворотнюк сняли плавающей в бассейне
21:01
"Хватит!": позорницу Бузову погнали в шею после вакханалии с геями
20:53
На северо-западе Москвы опрокинулся автокран
20:32
Тревожный сигнал: Болгария отказала в визе российскому дипломату
20:22
"Я в неадеквате": Лидия Вележева нелепо оправдалась за безобразную выходку в самолете
20:22
Пугачева с красными губами публично призналась в любви к Галкину
19:57
На красной ветке московского метро произошел сбой
19:50
"Невероятный кайф": сбежавшая от мужа и детей Юлия Меньшова призналась в наслаждениях
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Женатый человек": вскрылись сенсационные подробности о новом возлюбленном многодетной Порошиной
Чем опасны ночные перекусы
Вставший на колени перед Западом Порошенко устроил истерику
В Театре Сац покажут балет "Картинки с выставки" к 180-летию Мусоргского
"Все у них уже прогорело": на отношениях Ивлеевой и Элджея поставили крест
Жестокое избиение девочки детсадовцами попало на видео
Недвижимость

Володин: Новые законы защитят жилье граждан от мошенников

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья, а также необходимость предварительного письменного согласия собственника на госрегистрацию сделки с его недвижимостью в электронной форме усилят защиту имущества граждан от мошенников. Обе поправки вступают в силу с 1 ноября, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
прочитано 184 раза

С начала ноября микрофинансовые организации лишатся права выдавать займы под залог жилья или доли в нем, рассказал председатель нижней палаты парламентским журналистам. Ситуация, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью долга, недопустима, подчеркнул законодатель.

ПО ТЕМЕ

Госдума защитила жилье граждан от мошенничества

Микрокредиты под залог жилья уходят в прошлое

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Усиливаются требования и к самим микрофинансовым организациям. Речь идет о деловой репутации, процедуре идентификации клиентов. Это нужно для того, чтобы мошенники не смогли получить кредиты по чужим паспортным данным, пояснил спикер.

"Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций", – подчеркнул Володин, добавив, что документ разрабатывался при участии всех фракций Госдумы.

Фото: www.globallookpress.com

Также с 1 ноября вступит в силу поправка об обязательном письменном согласии собственника на госрегистрацию сделки с его недвижимостью в электронной форме. Заверенное у нотариуса разрешение можно будет дать лично или по почте.

Затем в госреестре будет производиться специальная отметка о возможности электронных сделок с недвижимостью того или иного лица. Если отметки нет, Росреестр вернет документы на сделку и в течение пяти дней уведомит собственника об отказе в регистрации сделки с жильем. Также владельцу квартиры будут сообщать о поступлении заявки на электронную сделку с его имуществом.

Эти меры дополнительно защитят жилье граждан от противоправных действий, заключил спикер Госдумы.

Автор: 31 октября 2019, 19:47

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Пускай привыкает": жалобщика Зеленского хорошенько припечатали
Вашингтон задумался о нападении на Крым
Международный розыск: неожиданный поворот в судьбе Порошенко
Плюнувший на Россию Лукашенко попытался угодить Западу

Шоу-бизнес

Заявившей о беременности любовнице Алибасова сделали УЗИ прямо на шоу
Известная певица пропала в Москве при странных обстоятельствах
Звезда фильма "Москва слезам не верит" бросила мужа ради женатого любовника
Российской актрисе-красавице закрыли выезд в Голливуд из-за миллионных долгов

Проишествия

Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Шоу-бизнес

Рудковская поправилась из-за гормональной терапии

Продюсер стремится к исполнению заветной мечты
Шоу-бизнес

Племянница Ротару произвела настоящий фурор

Девушка вскружила головы фанатам
Шоу-бизнес

"Зачем себя так уродовать?": изменившаяся Успенская вызвала оторопь

Многие поклонники разочарованы
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк исчезли без следа

Поклонники актрисы забеспокоились

Гороскоп

Любовный гороскоп на 2020 год
Гороскоп на ноябрь
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Юная фигуристка собралась отменно всыпать Загитовой
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
Победоносный Овечкин взял новую вершину
Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе

Регионы

Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru