Метро в Лианозово придет в 2022 году

Люблинско-Дмитровская линия продолжит расти на север. Строительство нового участка салатовой ветки от станции "Селигерская" до "Лианозово" планируется завершить в 2022 году. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, его протяженность составит 3,7 километра.

"На нем разместятся две станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово", – сказал Хуснуллин. Руководитель городского стройкомплекса отметил, что обе станции будут построены открытым способом, перегоны "пройдут" при помощи тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).

Станция "Улица 800-летия Москвы" появится на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Метро в шаговой доступности получат около 90 тысяч местных жителей, еще 95 тысяч пассажиров будут подъезжать к станции на наземном транспорте. В свою очередь "Лианозово" расположится практически у МКАД.

Несколько месяцев назад был определен подрядчик, который займется возведением нового участка. В конкурсе победила компания "Мосметрострой".

Новые станции разгрузят Дмитровское шоссе, улучшат транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, Бескудниковский. Снизится нагрузка и на существующие там пересадочные узлы. Из-за уменьшения интенсивности транспортного движения улучшится экологическая ситуация.

По словам Марата Хуснуллина, в будущем от "Лианозово" линию продлят в поселок Северный, который расположен за кольцевой автодорогой. Там появится станция "Физтех". Благодаря этому время поездки до центра города для местных жителей сократится на 15 минут.

Последние годы столичная подземка развивается стремительными темпами. В марте этого года были открыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии. В июне состоялся технический пуск отрезка Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" с семью станциями - "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Пассажиры смогут проехать по новому радиусу уже в ближайшее время.

На этом развитие желтой ветки не остановится. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее анонсировал ее продление до аэропорта Внуково в ближайшие три года. В настоящий момент ведется проектирование и трассировка этого участка.