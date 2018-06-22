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Недвижимость

Столичные ТПУ станут новыми центрами притяжения

Фото: stroi.mos.ru
Свыше 550 тысяч "квадратов" коммерческой недвижимости, включая жилую, будет построено в составе пяти транспортно-пересадочных узлов на новом участке желтой ветки метро. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. 

Продолжение: Лопырева предложила сделать Москву футбольной столицей

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По его словам, градостроительная политика столицы предусматривает создание новых центров притяжения за пределами исторической части столицы. Они, уточнил московский чиновник, должны иметь транспортную инфраструктуру, расположенную в шаговой доступности.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

И, как отметил Хуснуллин, в тех проектах ТПУ, где это возможно, городские власти закладывают большие объемы жилой недвижимости с новыми рабочими местами. В частности, добавил он, в составе пяти транспортно-пересадочных узлов на новом участке желтой ветки метро появятся коммерческие площади.

Глава городского строительного комплекса напомнил, что по планам ТПУ появятся на станциях "Мичуринский проспект", "Озерная", "Терешково", "Боровское шоссе" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии. Это будут "новые центры городской жизни, точки притяжения", сказал он.

Технологическая часть этих хабов позволит пассажирам быстро пересаживаться с метро на другие виды общественного транспорта. А на "Мичуринском проспекте" также будет построен переход на одноименную станцию Большой кольцевой линии (ее строительство уже началось).Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин произвел технический запуск нового участка Калининско-Солнцевской ветки. По словам градоначальника, поезда с пассажирами на этом отрезке должны пойти в конце августа – начале сентября текущего года.

Завершается строительство участка Калининско-Солнцевской линии ☀️ @mosmetro �� до станции «Рассказовка»: позади годы напряженного труда в обводненных грунтах и неординарные проектные решения ����‍♂️����‍♀️, чтобы у 600 000 пассажиров ����‍♂️����‍♀️ на 15 км участке появились 7 новых станций, для обслуживания которых возводят электродепо #москва #мск #метро #мосметро #метрорастет #солнцево #moscow #moscowcity #metro #mosmetro #засобянина

Публикация от construction.complete (@construction.complete)

Автор: Денис Попов22 июня 2018, 15:33

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