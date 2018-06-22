Столичные ТПУ станут новыми центрами притяжения

Свыше 550 тысяч "квадратов" коммерческой недвижимости, включая жилую, будет построено в составе пяти транспортно-пересадочных узлов на новом участке желтой ветки метро. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



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