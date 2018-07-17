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Недвижимость

Как будет развиваться московский транспорт

Фото: stroi.mos.ru
Москва продолжает активное развитие транспортной инфраструктуры. Строятся новые линии метро, дороги, реализуются проекты пересадочных узлов. О планах столичных властей по развитию транспорта рассказал в ходе ежегодного, восьмого по счету Московского урбанистического форума руководитель стройкомплекса города Марат Хуснуллин.

Продолжение: Где в Москве появятся новые ТПУ
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По словам Хуснуллина, в 2022-2023 годах замкнется Большая кольцевая линия метро (БКЛ). В этом году были открыты первые пять станций нового пересадочного контура, в конце 2018 года откроется еще одна - "Нижняя Масловка". "На всех участках идет работа", – отметил глава столичного стройкомплекса.

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Кроме того, уже в этом году может начаться строительство линии в поселок Коммунарка от станции БКЛ "Улица Новаторов". В дальнейшем планируется протянуть отрезок от "Улицы Новаторов" по направлению к "Севастопольскому проспекту", откуда можно сделать пересадку на Московское центральное кольцо. "Примерно в 2023 году начнется строительство линии до Троицка", – добавил Хуснуллин.

Он отметил, что в этом году или начале следующего будет закончен участок Сокольнической линии в Новой Москве с четырьмя станциями от "Саларьево" до "Столбово".

Фото: wikipedia.org

Рассказал глава городского стройкомплекса и о перспективной линии в Рублево-Архангельское, которая также пойдет от БКЛ. "На сегодняшний день мы построили камеры създов для будущей линии. Кроме того, прорабатываем градостроительный потенциал от "Кленового бульвара" Большой кольцевой линии до Щербинки", – сказал Хуснуллин. 

В Новую Москву скоро придет и желтая, Калининско-Солнцевская линия. Конечной станцией станет "Рассказовка". Участок откроется уже в конце лета – начале осени этого года. Хуснуллин добавил, что будет также продлено метро до Внуково, для чего уже строится камера котлована для старта проходки щита.

"Мы планируем продлить подземку и в поселок Северный, в котором активно идет жилищное строительство", - сказал он.

Фото: stroi.mos.ru

Продолжится и реализация проектов транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Уже осенью этого года откроется ТПУ у станции метро "Саларьево" Сокольнической линии в Новой Москве. "Этот транспортно-пересадочный узел обеспечит связь подземки и будущего делового центра", – отметил глава столичного стройкомплекса.

Также активно идет работа по интеграции железных дорог с метро. Одной из таких точек, подчеркнул Хуснуллин, станет ТПУ "Рязанская", которая объединит железнодорожную платформу Карачарово, станции Большой кольцевой и Кожуховской линии, а также станцию "Нижегородская" МЦК. "Здесь появится самый крупный транспортно-пересадочный узел в Европе", – подчеркнул Хуснуллин. 

Марат Хуснуллин. Фото: vk.com/mosurbanforum

Также в Москве появятся новые дороги в районах реновации, отметил он. По его словам, продолжается работа по реализации проекта Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). 

Помимо этого, активно строится Северо-Восточная хорда (СВХ), которая свяжет северные и юго-восточные районы столицы. "В настоящий момент в проектировании находится связка от "Нижегородской" до Третьего транспортного кольца. Мы разбили хорду по участкам и к концу года будут понятны сроки строительства по каждому из отрезков трассы", – подчеркнул руководитель городского стройкомплекса. При этом еще одна хордовая магистраль – Северо-Западная – практически полностью реализована, добавил он.

Фото: stroi.mos.ru

Ежегодный, восьмой по счету Московский урбанистический форум (МУФ) распахнул свои двери 17 июля. Главная тема площадки – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни".

Нынешний форум – самый представительный за все годы его существования. На МУФ представлены все ключевые направления современной урбанистической мысли, причем их передовыми носителями. Форум собрал архитекторов, экспертов, мэров крупнейших мегаполисов и лидеров международных проектов.

Площадкой мероприятия стала концертный зал в парке "Зарядье". Деловая программа форума продлится два дня – 17 и 18 июля. 

Автор: Иван Поляков17 июля 2018, 16:50

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