Реновация приходит на юго-запад Москвы

В Юго-Западном административном округе Москвы, в районе Южное Бутово, начинается переселение по программе реновации. Для жителей ветхих домов подготовлены новые квартиры комфорткласса с улучшенной планировкой.



Дома для переселенцев располагаются по адресам улица Изюмская дом 55, корпус 1 и дом 49, корпус 2. В них переедут жители 96 квартир, которые находятся в ветхих трехэтажных зданиях. По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, выдача смотровых ордеров начнется уже завтра, 14 июля.

Новые дома построены по всем современным технологиям. Так, дом 55, корпус 1 состоит из трех секций переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями без конкретного назначения и с возможностью размещения офисных помещений. Люди получат равнозначные квартиры, общая площадь которых превышает метраж их квартир в хрущевках.

Фасад состоит из трехслойной стеновой панели заводского изготовления с облицовкой под "кирпич". Строители тщательно подошли к соблюдению всех требований по энергоэффективности здания: установлены электрощиты с группами автоматов на розеточную сеть, счетчики воды и тепла.

Квартиры, в которые переедут переселенцы, отделаны в соответствии со стандартом комфорткласс, они полностью готовы для проживания. Единственное, что нужно сделать переселенцам – поставить мебель. Входные двери в квартирах металлические, утепленные, с повышенной звукоизоляцией. На полу лежит ламинат и кафель, а стены обклеены флизелиновыми обоями, которые можно легко покрасить на свой вкус.

Просторные и светлые кухни оборудованы электроплитой и раковиной. Все необходимое установлено и в ванных комнатах и санузлах - раковина, смеситель, душ, ванна, полотенцесушитель, унитаз. Есть место и для стиральной машины.

Кроме того, все квартиры в новом здании оборудованы просторными лоджиями, которые переселенцы могут использовать по своему усмотрению. К примеру, организовать там зону отдыха. Окна в жилых помещениях выполнены из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом. Все квартиры оборудованы просторными лоджиями.

При этом новое жилье полностью приспособлено для людей с ограниченными возможностями: родителей с маленькими детьми, пенсионеров. Также выполнено благоустройство прилегающей территории и входных групп. У входов стоят лавочки и урны, а прямо напротив дома расположены детская и тренажерная площадки.

Как отметил замруководителя департамента градостроительной политики Андрей Валуй, в настоящий момент в рамках реновации идет заселение уже девяти домов, не считая двух в Южном Бутово. Всего в Юго-Западном административном округе в программу включены 520 домов, подобраны 34 стартовых площадки. Что касается района Южное Бутово, то в нем в программе реновации 26 домов, а также три стартовых площадки под строительство жилья для нужд переселенцев.

По словам заместителя руководителя департамента строительства Москвы Александра Ломакина, до конца этого года планируется ввести в строй еще 18 домов для нужд реновации. "Там, где переселение уже началось, никаких проблем нет, – сказал он. Ранее переезжать в новое жилье начали жители Восточного, Северо-Восточного и Западного округов.

Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейший градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов такого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В настоящее время в списке реновации – 5 171 дом.

По словам Сергея Собянина, программа реновации предусматривает огромные масштабы строительства, сопоставимые по объему с двумя такими городами, как Казань. Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, всего в рамках реновации в Москве будет построено не менее 30 миллионов квадратных метров современного жилья.