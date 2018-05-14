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Недвижимость

На ТПУ "Рязанская" появится подземный вокзал

Фото: stroi.mos.ru
В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" будет построен подземный вокзал общей площадью более семи тысяч квадратных метров. Об этом заявил глава московского стройкомплекса Марат Хуснуллин.
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Единый подземный распределительный уровень строится для пассажиров двух линий метро, а также Московского центрального кольца (МЦК) и радиальной железной дороги, сказал он. "Здесь разместят общий пассажирский терминал с билетными кассами, залом ожидания и сопутствующей торговлей. Фактически это будет настоящий подземный вокзал", – уточнил руководитель столичного стройкомплекса.

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В целом, отметил он, площадь ядра ТПУ "Рязанская", включая станции подземки, Московского центрального кольца и железнодорожную платформу, составит более 60 тысяч квадратных метров. По оценкам Хуснуллина, в часы пик пассажиропоток на транспортно-пересадочном узле будет достигать 90 тысяч пассажиров, что сопоставимо с загруженностью так называемой площади трех вокзалов (Ленинградский, Ярославский и Казанский).

Фото: stroi.mos.ru

ТПУ "Рязанская" свяжет станцию МЦК "Нижегородская", станции метро "Нижегородская улица" Большой кольцевой и Кожуховской линий и платформу Горьковского железнодорожного направления Карачарово. В рамках транспортно-пересадочного узла будет оборудована разворотная площадка для наземного городского общественного транспорта, а также стоянка такси.

"Вместе с тем планируется построить дополнительные подъездные пути. В частности, в начале 2019 года планируется начать строительство новой четырехполосной дороги от Третьего транспортного кольца (ТТК) к ТПУ "Рязанская", – подчеркнул Хуснуллин. Он напомнил, что в дальнейшем на базе этого транспортно-пересадочного узла будет построен ряд коммерческих объектов, в том числе апартаменты и офисная башня.

Фото: stroi.mos.ru

Объекты будущего ТПУ осмотрел в понедельник, 14 мая, мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, это будет крупнейший транспортно-пересадочный узел столицы. "Здесь сосредоточился целый ряд мегапроектов", – сказал мэр.

Автор: Иван Поляков14 мая 2018, 15:13

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