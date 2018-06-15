Москва готова обеспечить заявленный темп реновации
Как рассказал Марат Хуснуллин, уже подобраны
242 площадки на 3,5 миллиона квадратных метров жилья для участников программы. Власти
города делают все, чтобы в ближайшие два-три года выйти на темпы строительства
пяти миллионов квадратных метров ежегодно. "Это необходимо, чтобы Москва
могла выполнить свое обещание и обеспечить новым жильем порядка миллиона
человек из более чем пяти тысяч ветхих домов", – сказал он.
Глава стройкомплекса напомнил, что программа реновации была принята в Москве только в прошлом году. И столичным властям удалось в рекордно короткие сроки начать переселять людей в новые дома. "Возможно, это получилось потому, что в основе всей работы лежало дальновидное, абсолютно государственное решение мэра, – цитирует Хуснуллина "Российская газета". – Вопрос, что делать дальше с ветхим жильем, он поставил еще лет пять тому назад".
В результате было решено искать свободные площадки для строительства домов. Благодаря этому к моменту старта программы реновации город имел миллион квадратных метров жилья в работе.
Что касается непосредственно процесса переселения, то, по словам столичного чиновника, практически все москвичи довольны предлагаемыми условиями. "Переехали все в первые же предложенные квартиры, процентов десять новоселов при этом сказали: устраивает все, но хотелось бы расшириться, докупить комнату", – отметил он, добавив, что в рамках реновации действует механизм предоставления скидки на дополнительные "квадраты".
В результате грамотного подхода к реализации программы в настоящее время первый освобожденный дом уже готовится к сносу. "Надеюсь, до конца этого года снесем, а в следующем году начнем на его месте строить новый, – сказал руководитель строительного комплекса. – Так и поднимается новая волна".
Напомним, первые переселенцы по реновации начали въезжать в новые квартиры в феврале текущего года. Программа стартовала в районе Северное Измайлово, где жильцы двух пятиэтажек переехали в дом комфорткласса.
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