Москва задает тон в строительстве спортивных объектов

Российская столица становится примером развития инфраструктуры для проведения международных соревнований. По словам главы стройкомплекса города Марата Хуснуллина, проведение финальной части Чемпионата мира по футболу дало мощный импульс развитию спортивных объектов, как предназначенных для матчей ЧМ-2018, так и для повседневного использования жителями Москвы.



Как отметил столичный чиновник, Москва уже входит в число мировые лидеров по числу стадионов, которые способны принимать самые различные состязания международного уровня. "Почти четыре года функционирует "Открытие Арена" ("Спартак"), а еще есть "Лужники", ЦСКА, "Локомотив", ВТБ "Ледовая арена" на ЗИЛе, арена "Мегаспорт", а в конце года сдается "Динамо", - напомнил он.



Хуснуллин подчеркнул, что это только арены, а объекты, которые полностью обеспечены развитой инфраструктурой. Они, сказал глава строительного комплекса, отвечают самым строгим требованиям, включая транспортную доступность. К ним подведены новые дороги, поблизости расположены станции метро или Московского центрального кольца, уточнил Хуснуллин.

По его словам, в результате подготовки к мундиалю город стал еще лучше. "11 городов принимают матчи чемпионата, и в каждом появились новые стадионы, дороги, отели, – сообщил он. – Все, что построено в Москве, будет работать для москвичей еще многие годы. Вот это и есть, на мой взгляд, главное достижение".





Марат Хуснуллин подчеркнул, что помимо объектов спорта высоких достижений, в Москве активно строятся и физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), различные спортплощадки и школы. Он отметил, что ФОКи, в первую очередь, появляются в жилых районах. Только за последние 7,5 года, по его словам, их стало в два раза больше.

"В этом будет введено в строй еще 14 новых объектов, - рассказал Марат Хуснуллин. – Среди них спорткомплекс на улице Седова на северо-востоке города, спорткомплекс с бассейном в Шипиловском проезде – на юге, ФОК с бассейном на улице Николая Старостина в Новокосино и другие".



