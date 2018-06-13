Москва задает тон в строительстве спортивных объектов
Как отметил столичный чиновник, Москва уже входит в число мировые
лидеров по числу стадионов, которые способны принимать самые различные
состязания международного уровня. "Почти четыре года функционирует
"Открытие Арена" ("Спартак"), а еще есть "Лужники", ЦСКА, "Локомотив", ВТБ
"Ледовая арена" на ЗИЛе, арена "Мегаспорт", а в конце года сдается "Динамо", -
напомнил он.
Хуснуллин подчеркнул, что это только арены, а объекты, которые полностью обеспечены развитой инфраструктурой. Они, сказал глава строительного комплекса, отвечают самым строгим требованиям, включая транспортную доступность. К ним подведены новые дороги, поблизости расположены станции метро или Московского центрального кольца, уточнил Хуснуллин.
По его словам, в результате подготовки к мундиалю город стал еще лучше. "11 городов принимают матчи чемпионата, и в каждом появились новые стадионы, дороги, отели, – сообщил он. – Все, что построено в Москве, будет работать для москвичей еще многие годы. Вот это и есть, на мой взгляд, главное достижение".
Марат Хуснуллин подчеркнул, что помимо объектов спорта высоких достижений, в Москве активно строятся и физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), различные спортплощадки и школы. Он отметил, что ФОКи, в первую очередь, появляются в жилых районах. Только за последние 7,5 года, по его словам, их стало в два раза больше.
"В этом будет введено в строй еще 14 новых объектов, - рассказал Марат Хуснуллин. – Среди них спорткомплекс на улице Седова на северо-востоке города, спорткомплекс с бассейном в Шипиловском проезде – на юге, ФОК с бассейном на улице Николая Старостина в Новокосино и другие".
Красавица завелась от мысли, что в момент коитуса на нее смотрят посторонние
Артист в шоке от выходки звезды Comedy Club
Новые данные "всплыли" против супруги принца Уильяма
В прессе появилась противоречивая информация о состоянии режиссера