Стадион "Лужники" к чемпионату готов

До открытия чемпионата мира по футболу остаются считаные часы. Матч-открытие пройдет на главной московской арене в "Лужниках". По заверению главы стройкомплекса Марата Хуснуллина, обновленный стадион достойно покажет себя на предстоящем мундиале.

Реконструкцию главной арены грядущего мундиаля стадиона "Лужники" провели за три с половиной года. Затем объект успешно протестировали: там прошли несколько концертов и футбольных матчей.

"Лужники" – один из моих самых любимых реализованных проектов. Нормативный срок реконструкции такого стадиона – пять лет. Мы сделали за три с половиной – в рабочем режиме. За год до чемпионата. За время, прошедшее после ввода в эксплуатацию, на стадионе прошли товарищеские игры и ряд массовых мероприятий", - рассказал заммэра на деловом завтраке в "Российской газете".

Глава стройкомплекса подчеркнул, что стадион сохранили в его историческом виде благодаря решению Сергея Собянина. Он напомнил, что когда подписывалась заявочная книга на проведение чемпионата, по требованиям FIFA надо было представить стадион вместимостью 89 тысяч мест. Полгода проектировщики искали решение, каким образом увеличить его до такого размера, а потом сдались и сказали, что это невозможно, мол, проще снести старое здание и построить новое.

"Сергей Собянин лично подключился к работе над проектом, мы долго вели переговоры с FIFA и в итоге нашли взаимоприемлемый вариант", – отметил Марат Хуснуллин. Он также сказал, что внутри исторического фасада все совершенно новое и современное, отвечающее всем требованиям безопасности и комфорта.





"Кроме внешнего вида, ничего старого не осталось. Естественное поле, удобные трибуны для зрителей, самая лучшая в мире система безопасности, надежно закрывшая весь периметр", – отметил преимущества стадиона глава стройкомплекса.

21-й чемпионат мира по футболу стартует в России завтра, 14 июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Матч-открытие состоится на московском стадионе "Лужники", сыграют сборные России и Саудовской Аравии.