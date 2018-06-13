Стадион "Лужники" к чемпионату готов

Расписание матчей ЧМ-2018 СМИ сообщили о смерти Говорухина Главные события Москвы Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

"Стыдно мне": беременная Кудрявцева сделала заявление
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
партнеры
Среда 13 июня
Лента новостей
21:06
Самая массовая оргия закончилась позором
20:37
Бандиты в масках ограбили продуктовый магазин в Уфе
19:13
"Остается только молиться": патриарх Кирилл о России на ЧМ-2018
18:53
Известную модель высмеяли на весь пляж из-за целлюлита
18:51
Трамвай загорелся на ходу в Нижнем Новгороде
18:32
В Подмосковье мальчика насмерть придавило футбольными воротами
18:11
Да будет свет: Крым приходит в себя после жуткого блэкаута
18:08
Премьер-министр Грузии подал в отставку
17:55
Робби Уильямс дал необычный совет российским болельщикам
17:53
ЧМ-2018 откроет девочка с синдромом Дауна
17:43
Уже не тот: переживший инсульт Кокшенов неожиданно исчез
17:35
"Футбольное лето" с СДМ-Банком
17:33
Легендарный спектакль "Кыся" возвращается на столичную сцену
17:14
Воскресший предатель Бабченко продался России за 30 тысяч
16:49
Путин переназначил своих помощников
16:37
Плюсы неравных браков
16:20
"В туалет с фонарем": Крым остался без электричества и мобильной связи
16:19
"Забитую бабу" Акиньшину распяли из-за брошенного сына
16:09
Москва задает тон в строительстве спортивных объектов
15:58
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
15:58
Депутаты перед выборами отправятся в регионы
15:52
Борисова с дочкой покинули Россию
15:52
Выпивавшая сестра-близнец известной актрисы умерла как бомж
15:43
В Москве китайского болельщика обокрали на миллион рублей
15:39
Нанесенный ущерб картине Репина вырос до 30 миллионов рублей
15:12
Красавица Ходченкова затмила Собчак в "бабьем" платье
15:06
5 правил питания в жару
15:02
СМИ: Говорухин впал в кому после микроинсульта
14:49
О раке можно узнать по запаху изо рта
14:44
Есть жертвы: в Омске взорвался газовый баллон
14:27
Infiniti QX80: бизнес-джет без крыльев
14:23
ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике
14:10
Бразильские футболисты отметили приезд в Россию водкой (видео)
14:05
Москвичам пообещали 30-градусную жару
13:59
Что случилось со Станиславом Говорухиным
13:41
31-летний житель Ижевска домогался 9-летней падчерицы
13:39
Сенсация ЧМ-2018: сборная Испании потеряла тренера
13:23
В Волгограде в час пик задымился автобус с пассажирами
13:21
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
13:17
Обиженный и гордый кот покорил народ (видео)
13:04
Петросян врезал зарвавшемуся Слепакову
13:02
Путин дал Киеву предельно ясный сигнал
12:49
СМИ: Умер Станислав Говорухин
12:40
Путин выступил с важным заявлением перед ЧМ-2018
12:33
"Не выдержал издевательств": 52-летний слесарь зарезал молодого коллегу
12:16
Разведенная Климова: Это просто удар под дых!
12:14
Лжецов вычислят по морщинам
12:05
В Мытищах автомобиль насмерть сбил велосипедиста
11:48
Распутную жену Стоянова сношали прямо на улице
11:40
Беременная Нюша об ужасающих изменениях во внешности
11:31
iPhone "выжил" после самого жесткого испытания (видео)
11:29
В Татарстане пятилетний ребенок играл в автомобиле и утонул
11:24
Как выбрать платье на выпускной
11:12
На Крымском мосту произошла трагедия
11:08
В Башкирии в жутком ДТП погибли люди
10:57
Затравленная жена Краско бежит из России после скандала
10:55
Отец публично опозорил Порошенко
10:52
В Подмосковье футбольные ворота убили четырехлетнего мальчика
10:33
Пронырливую Цымбалюк-Романовскую выдвигают на пост мэра
10:20
Аномалия на Сахалине массово убивает рыбу
10:17
Под Москвой встали электрички
10:05
Девушка в белье высунулась из окна несшейся по Тюмени Deawoo Nexia (видео)
09:54
ЧМ-2018 заметно укрепит рубль
09:52
Юная красотка утерла нос всему миру
09:38
В Тагиле сожгли три дорогих иномарки
09:32
"Ты институты заканчивала!": пораженную Михалкову обругали прямо на сцене
09:26
Британские фанаты с восторгом ждут дешевого пива на ЧМ-2018
09:22
Чуть живого Якубовича отвели под руки на место
09:03
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
08:48
Лежащий в грязных памперсах Осин кричит от бессилия
08:44
Кадыров вызвал Слепакова в Чечню за песню о российских футболистах
08:41
Питт отобрал детей у невротички Джоли
08:22
Обиженный певец – Пугачевой: Поздоровалась бы, свинья
18:02
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
17:35
Гобозов из "Дома-2" объяснил бегство от жены с ребенком
17:02
Волочкова грязью довела народ до исступления
16:35
Трагедия олимпийского чемпиона: 1,5-годовалая дочь утонула на вечеринке
16:08
Отказавшая больной девушке Боня разбрасывается деньгами
15:40
У Собянина на выборах появился конкурент
15:05
Погибли 11 человек: пьяный капитан загнал катамаран под баржу
14:36
В Москве известный кардиохирург умер от сердечной недостаточности
14:27
Ивана Урганта заплевали после возвращения в Россию
13:57
Уехавшая из России Акиньшина сходит с ума
13:22
У Юрия Шатунова умер самый близкий человек
12:47
Операция на груди ввергла Семенович в шок
12:16
Зрители ищут юмориста Игоря Ласточкина
11:43
Друзья выдали подробности разрыва Прилучного и Муцениеце
11:15
После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию
10:57
Полностью голого Тарзана сняли на видео за странным занятием
10:31
Бузова влепила пощечину скандалисту Тимати
09:58
Исход чемпионата мира по футболу предрешен
18:00
Известный актер умер от рака
17:47
Невероятное ДТП с фурой сняли на видео в Петербурге
17:21
Анне Семенович удалили опухоль
17:13
Униженный на премии МУЗ-ТВ Тимати закатил скандал
16:37
Буланова получила удар в спину от родного сына
16:09
"Устало волочишь ноги на завтрак": дочь Волочковой пожаловалась на трудную жизнь
15:39
Потерял 15 килограммов: Игорь Крутой неизлечимо болен
15:04
Люди пострадали в страшной давке из-за новой авантюры Бузовой
14:38
Актер Владимир Епифанцев ждет третьего ребенка
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пронырливую Цымбалюк-Романовскую выдвигают на пост мэра
СМИ: Умер Станислав Говорухин
Уехавшая из России Акиньшина сходит с ума
Бузова влепила пощечину скандалисту Тимати
Ивана Урганта заплевали после возвращения в Россию
Распутную жену Стоянова сношали прямо на улице
Недвижимость

Стадион "Лужники" к чемпионату готов

Фото: GLOBAL LOOK press/AirPano LLC
До открытия чемпионата мира по футболу остаются считаные часы. Матч-открытие пройдет на главной московской арене в "Лужниках". По заверению главы стройкомплекса Марата Хуснуллина, обновленный стадион достойно покажет себя на предстоящем мундиале.

Продолжение: Москва задает тон в строительстве спортивных объектов
прочитано 588 раз

Реконструкцию главной арены грядущего мундиаля стадиона "Лужники" провели за три с половиной года. Затем объект успешно протестировали: там прошли несколько концертов и футбольных матчей.

ПО ТЕМЕ

Что построено в Москве за последние годы

Как Москва готовится к чемпионату мира по футболу

Как развивается олимпийский комплекс "Лужники"

Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

"Лужники" – один из моих самых любимых реализованных проектов. Нормативный срок реконструкции такого стадиона – пять лет. Мы сделали за три с половиной – в рабочем режиме. За год до чемпионата. За время, прошедшее после ввода в эксплуатацию, на стадионе прошли товарищеские игры и ряд массовых мероприятий", - рассказал заммэра на деловом завтраке в "Российской газете".

Глава стройкомплекса подчеркнул, что стадион сохранили в его историческом виде благодаря решению Сергея Собянина. Он напомнил, что когда подписывалась заявочная книга на проведение чемпионата, по требованиям FIFA надо было представить стадион вместимостью 89 тысяч мест. Полгода проектировщики искали решение, каким образом увеличить его до такого размера, а потом сдались и сказали, что это невозможно, мол, проще снести старое здание и построить новое.

"Сергей Собянин лично подключился к работе над проектом, мы долго вели переговоры с FIFA и в итоге нашли взаимоприемлемый вариант", – отметил Марат Хуснуллин. Он также сказал, что внутри исторического фасада все совершенно новое и современное, отвечающее всем требованиям безопасности и комфорта.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

"Кроме внешнего вида, ничего старого не осталось. Естественное поле, удобные трибуны для зрителей, самая лучшая в мире система безопасности, надежно закрывшая весь периметр", – отметил преимущества стадиона глава стройкомплекса.

21-й чемпионат мира по футболу стартует в России завтра, 14 июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Матч-открытие состоится на московском стадионе "Лужники", сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Автор: Александр Комаров13 июня 2018, 14:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Стадионы к ЧМ-2018 по футболу

567

комментарии

Политика

Путин дал Киеву предельно ясный сигнал
Страшные тайны: Лаврентий Берия
Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов

Шоу-бизнес

Оторопелого Семенова обманом свели с Шурыгиной
"Меня убили просто": жена откровенно о состоянии Говорухина
Известную модель высмеяли на весь пляж из-за целлюлита
Известную модель высмеяли на весь пляж из-за целлюлита

Проишествия

В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Распутную жену Стоянова сношали прямо на улице

Красавица завелась от мысли, что в момент коитуса на нее смотрят посторонние

Шоу-бизнес

Петросян врезал зарвавшемуся Слепакову

Артист в шоке от выходки звезды Comedy Club
Шоу-бизнес

Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон

Новые данные "всплыли" против супруги принца Уильяма
Шоу-бизнес

СМИ: Говорухин впал в кому после микроинсульта

В прессе появилась противоречивая информация о состоянии режиссера

Гороскоп

Исход чемпионата мира по футболу предрешен
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
Совет на выходные
"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен

Фоторепортажи

Юная красотка утерла нос всему миру
После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию
Сексапильные жены футболистов сборной России
Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ

Спорт

Бразильские футболисты отметили приезд в Россию водкой (видео)
Сенсация ЧМ-2018: сборная Испании потеряла тренера
Путин выступил с важным заявлением перед ЧМ-2018
Британские фанаты с восторгом ждут дешевого пива на ЧМ-2018

Регионы

Аномалия на Сахалине массово убивает рыбу
На Крымском мосту произошла трагедия
Погибли 11 человек: пьяный капитан загнал катамаран под баржу
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru