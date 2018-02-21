Как развивается олимпийский комплекс "Лужники"
"Нашей задачей было не просто реконструировать стадион "Лужники" для проведения чемпионата, а создать качественно новую спортивную инфраструктуру во всем олимпийском комплексе, превратив его в современный спортивный кластер", – сказал Марат Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса напомнил, что на территории олимпийского комплекса работы по строительству и реконструкции ведутся в общей сложности на 45 объектах. Среди них – уникальный Центр художественной гимнастики, крупнейший в России теннисный центр, Ледовый дворец "Кристалл", плавательный бассейн.
Бассейн в "Лужниках" должен стать новым современным комплексом водных видов спорта. "Это очень сложный с точки зрения строительства гидроинженерный комплекс. Основные работы по его строительству, в том числе – по отделке фасада, планируется завершить уже в этом году. Но с учетом необходимости монтажа специального оборудования, пусконаладки, внутренней отделки помещений бассейн откроется для москвичей в 2019 году", – подчеркнул заместитель мэра.
Новый плавательный комплекс в "Лужниках" строится на месте старого бассейна. В нем разместятся 50-метровый бассейн на 10 дорожек, два 25-метровых бассейна, спортивные тренировочные залы, центр детского спорта.
Телеведущая высказала свое мнение
Говорят, домашнее видео стало достоянием общественности благодаря хакерам
Лыжница заявила, что не отдаст его
Голливудская дива прокомментировала разрыв артистов