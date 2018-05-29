Когда откроется станция "Новопеределкино"

На станции "Новопеределкино" завершаются архитектурно-отделочные работы. Узоры на колоннах ассоциируются с русским народным творчеством, росписями древнерусской архитектуры и московскими теремами, а потолок станции украсят перья жар-птицы.

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"Архитектурная отделка платформы станции "Новопеределкино" выполнена в полном объеме. В вестибюлях станции на колонны монтируются декоративные арочные панели, уже облицованы пять из 12 колонн", – сообщил глава стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Сборные декоративные панели крепятся на каркасную подсистему, всего в вестибюлях станции на одной колонне размещается 72 кассеты, 68 из которых – резные. Матовое стекло создает эффект рассеивающего света.

В ближайшее время на станции завершат устройство верхнего строения пути общей протяженностью более двух с половиной километров. Четверть этого объема уже полностью готова.

Также готовятся испытания инженерных систем противопожарной защиты, лифтов, устройств тоннельной вентиляции, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.





"Проведение комплексных испытаний намечено на июнь. Для того, чтобы проверить работу всех систем, на станции будет организовано управляемое задымление", – отметил руководитель единого оператора программы развития столичного метрополитена.

Архитектурный облик станции "Новопеределкино" выбрали пользователи проекта "Активный гражданин" по итогам международного конкурса. В дизайн-концепции станции объединены традиционные московские архитектурные мотивы и современные методы отделки интерьеров.





Станция "Новопеределкино" сооружается на участке Калининско-Солнцевской линии. На ее новом участке будет семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

С открытием нового участка желтой ветки улучшится транспортное обслуживание 600 тысяч жителей районов Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино.





Свою станцию метро жители района Ново-Переделкино ждут 25 лет. Сейчас им приходится добираться на автобусах до "Юго-Западной", теряя время в пробках. Открытие нового участка Калининско-Солнцевской планируется летом 2018 года.