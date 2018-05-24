Как Москва развивает социальную инфраструктуру

Строительство объектов социальной инфраструктуры остается одной из приоритетных задач, стоящих перед руководством Москвы. Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин сообщил, что за два года в столице откроются еще четыре центра соцобслуживания населения.

"По программе социальной поддержки жителей Москвы до 2020 года годах по поручению Сергея Собянина будут построены и открыты четыре центра социального обслуживания населения: в Некрасовке, поселке Северный, в районах Котловка и Митино", – сообщил Хуснуллин.

По его словам, строительство таких центров ведется за счет бюджетных средств города. В ЦСО предоставляется целый спектр социальных и доврачебных услуг одиноким пожилым гражданам и инвалидам, нуждающимся в присмотре и уходе. С 2015 года в городе уже построено четыре центра соцобслуживания, напомнил заммэра.

Центры строятся так, чтобы в них было удобно всем, в том числе, и маломобильным гражданам. В них находятся компьютеризированная справочная для доступа посетителей в интернет, кабинеты приема посетителей, кабинет с оборудованием по оказанию первой доврачебной помощи, комната отдыха, отдел предоставления мер социальной поддержки и служба одного окна, отделы назначения и выплат пособий.





Помимо ЦСО в Москве ежегодно появляются несколько объектов социальной инфраструктуры: строятся школы и детские сады, поликлиники и больницы. Большое внимание власти города уделяют пенсионерам: 1 марта 2018 года была запущена масштабная программа "Московское долголетие".

Ее цель – помочь старшему поколению поддерживать активный образ жизни и создать максимум возможностей для самореализации. Для выполнения этой задачи столичные власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта и парки.