В Москве до конца года откроют три футбольных поля
Как рассказал Марат Хуснуллин, новые поля будут построены в
каждом административном округе города. Всего до 2020 года в столице появятся
шесть новых, половина из которых примут первых футболистов уже в текущем году.
По словам, руководителя строительного комплекса, все новые поля будут построены в соответствии с современными требованиями. Их оснастят системами дренажа и подогрева. Сами газоны будут представлять собой высококачественное искусственное покрытие из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой.
Такой газон, по словам Хуснуллина, долго сохраняет основные игровые характеристики, а также минимизирует риск получения травм. Такое покрытие "позволяет проводить тренировки в течение всего года", добавил он.
Глава стройкомплекса отметил, что все поля будут иметь и всю необходимую инфраструктуру для спортсменов и зрителей. Вокруг газона появятся мобильные трибуны, административные здания для персонала, вспомогательные помещения, раздевалки и душевые, тренировочные помещения, буфеты и другие необходимые сооружения.
Уже в этом году новые поля появятся на Студеном проезде, владения 1-3, в районе пересечения улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской, а также в районе дома №40 по Суздальской улице. В следующем году должны завершиться работы на спортивных объектах по адресам: улица Паустовского, владение 6, корпус 2; улица Заречье, владение 9, а также в девятом микрорайоне Зеленограда, в районе корпуса 919.
Таким образом, столичные власти продолжат последовательную работу по строительству в городе современных спортивных объектов. Напомним, в 2017 году уже открылись пять профессиональных футбольных полей с искусственным газоном.
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