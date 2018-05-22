В Москве до конца года откроют три футбольных поля

В течение 2018 года в столице планируется построить три футбольных поля. Они, по словам главы городского стройкомплекса Марата Хуснуллина, появятся при детских спортивных школах. Он уточнил, что строительство будет вестись на средства, выделяемые из бюджета Москвы.

Как рассказал Марат Хуснуллин, новые поля будут построены в каждом административном округе города. Всего до 2020 года в столице появятся шесть новых, половина из которых примут первых футболистов уже в текущем году.



По словам, руководителя строительного комплекса, все новые поля будут построены в соответствии с современными требованиями. Их оснастят системами дренажа и подогрева. Сами газоны будут представлять собой высококачественное искусственное покрытие из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой.

Такой газон, по словам Хуснуллина, долго сохраняет основные игровые характеристики, а также минимизирует риск получения травм. Такое покрытие "позволяет проводить тренировки в течение всего года", добавил он.

Глава стройкомплекса отметил, что все поля будут иметь и всю необходимую инфраструктуру для спортсменов и зрителей. Вокруг газона появятся мобильные трибуны, административные здания для персонала, вспомогательные помещения, раздевалки и душевые, тренировочные помещения, буфеты и другие необходимые сооружения.

Уже в этом году новые поля появятся на Студеном проезде, владения 1-3, в районе пересечения улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской, а также в районе дома №40 по Суздальской улице. В следующем году должны завершиться работы на спортивных объектах по адресам: улица Паустовского, владение 6, корпус 2; улица Заречье, владение 9, а также в девятом микрорайоне Зеленограда, в районе корпуса 919.

Таким образом, столичные власти продолжат последовательную работу по строительству в городе современных спортивных объектов. Напомним, в 2017 году уже открылись пять профессиональных футбольных полей с искусственным газоном.