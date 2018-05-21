Выставка "АРХ Москва" стала центром притяжения горожан

Интерес жителей и гостей города к выставке "АРХ Москва" растет с каждым годом. Как рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, только за три дня экспозицию посетили свыше 14 тысяч человек. Это, констатировал он, говорит о том, что мероприятие интересно не только специалистам, но и простым москвичам.



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