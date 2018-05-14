Москвичи смогут отдохнуть на искусственных островах в Некрасовке

Район Некрасовка может стать новым местом притяжения отдыхающих москвичей и гостей города. Власти столицы готовят проект масштабного благоустройства территории в районе Черного озера, которое сможет претендовать на звание одной из лучших парковых зон города.



Как рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, на Черном озере могут появиться искусственные острова, а на его берегу планируется организовать песчаный пляж. Уже осенью текущего года, по его словам, должна быть готова проектная документация по благоустройству территории вокруг водоема на юго-востоке города.



По словам Хуснуллина, концепцией предусматривается создание вокруг озера шести зон, которые будут различаться функциональным предназначением. В частности, планируется обустроить Urban парк, в котором будут проходить ярмарки и фестивали.

Непосредственно на берегу организуют песчаный пляж. Его оборудуют беседками и зонтиками, пирсами и открытым летним бассейном. К услугам отдыхающих будут лежаки.

Также неподалеку от воды появятся детские игровые площадки, заведения общепита, беседки, пункты проката велосипедов и роликовых коньков, обустроенные места для выгула и тренировки собак.

В районе Черного озера столичные власти собираются создать спортивный парк с беговыми дорожками и крытым павильоном для занятий физкультурой. А в "Парке на холмах" появятся игровая поляна, смотровая площадка-пирс и оборудованные места для рыбной ловли.

Для любителей спокойного отдыха специально организуют пешеходный бульвар. Вдоль него построят площадки для тихого отдыха, разместят гамаки, беседки и крытые павильоны.





Главной изюминкой проекта его разработчики считают Парк-архипелаг. Он будет представлять собой цепочку искусственных островов, которые будут идти от одного берега озера до другого. Между собой их свяжет пешеходный маршрут.

Специально для велосипедистов на территории вокруг водоема будет проложен веломаршрут протяженностью около пяти километров. Длина обустроенной набережной составит 2,4 километра. Всего же планируется благоустроить около 18 гектаров в районе водоема. Завершить создание парковой зоны предполагается в следующем году.