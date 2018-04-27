Москва станет центром медицинского туризма

Запрос на реформу системы здравоохранения в России назрел давно: в современных форматах оказания медицинской помощи заинтересованы пациенты, врачи и государство. Большой шаг в привлечении новейших зарубежных технологий и высококвалифицированных врачей сделан в Сколково: там открылась первая очередь Международного медицинского кластера. Эксперты прогнозируют, что со временем Москва может стать центром притяжения для иностранных туристов, которые захотят поправить свое здоровье в России.

В последние годы мы привыкли, что за высокотехнологичной медицинской помощью россияне зачастую отправляются за границу: в Израиль, Германию, Японию... По некоторым данным, ежегодно ездят лечиться за рубеж более ста тысяч наших сограждан.

Иностранный опыт, технологии и лучшие специалисты теперь есть и в России: в центре инноваций Сколково запущен уникальный проект, который не только позволит лечить серьезные болезни, но и со временем превратит Москву в один из мировых центров медицинского туризма.

В Международном медицинском кластере в Сколково построен первый клинико-диагностический корпус, оснащенный самым современным оборудованием. Оператором центра будет одна из лучших и старейших клиник израильских клиник Hadassah. На сегодня уже 25 иностранных медицинских операторов выразили интерес к участию в кластере.





Это клиники и медицинские консорциумы из Израиля, Германии, Австрии, Франции, Испании, Польши, Финляндии, Южной Кореи, США и Японии. У себя на родине они – лидеры в лечении онкологии, кардиологии и других сферах.

Сегодня по статистике в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте кратно превышает смертность в развитых странах. Для онкологии, которая очень сильно распространяется по всему миру, Россия тоже не исключение.





На открытии первой очереди уникального объекта побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что медкластер должен стать не только передовым объектом здравоохранения, но и научно-исследовательским и образовательным центром.

Это очень важный проект для Москвы. Кроме того, что москвичи получают непосредственную возможность обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего трансферта технологий в московские клиники.

В мире уже четко сформировалось такое понятие, как кластерная экономика, а кластер сейчас является наиболее эффективной формой экономического развития, полагает генеральный директор МММК "Сколково" Михаил Югай.





"Идея кластера – создание гибкой нормативной базы на отдельно взятой территории. Отдельное законодательство, а именно федеральный закон о медкластере, определяет основные правила работы в нем. Так, клиника из любой страны-члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) у нас имеет право работать по тем стандартам, по которым она работает в своей собственной стране", – пояснил Югай в интервью порталу "Сколково".

Такой подход дает возможность принести в Россию самые современные технологии, стандарты и протоколы лечения.

Строительство второй очереди Международного медицинского кластера в Сколково планируют завершить к 2021 году, об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.





К этому времени будет построен многопрофильный госпиталь с акцентом на онкологию. В диагностическом и терапевтическом корпусах кластера врачи смогут ежегодно принимать более 100 тысяч амбулаторных пациентов.

"Сейчас ведутся работы по проектированию терапевтического корпуса. Строительство госпиталя и центра реабилитации с апарт-отелем будут завершены в 2021 году", – сказал Хуснуллин.





Всего в течение 10–15 лет на территории кластера планируют разместить порядка 15 клиник, специализирующихся на лечении наиболее тяжелых и распространенных заболеваний – онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии.

Назначение этого кластера изначально задумывалось как некий заповедник использования новых медицинских технологий, прохождения практики зарубежных врачей, которые уже показали свои способности на Западе, пояснила в интервью Dni.Ru директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По сути, это – перенесение нескольких медицинских учреждений из-за рубежа на российскую землю с упрощенным нормативным оформлением.





По мнению Попович, у кластера есть несколько вариантов развития. Во-первых, использование уникальных и прорывных нозологических технологий, включая лечение онкологических больных с дополнительными возможностями для научных исследований.

Во-вторых, создание широкого круга высокотехнологичных мощностей с целью привлечения в кластер иностранных туристов, которые привыкли к своим медицинским технологиям, но не воспользоваться ими у себя на родине.





Третье направление – трансфер иностранных технологий в Россию в формате клинических испытаний с обязательным разрешением их проведения на территории нашей страны.

Кластер станет хорошо оборудованной, обеспеченной врачами высшей квалификации и комфортной клиникой.

Доктор медицинских наук, профессор, директор НПЦ Медрадиологии Сергей Морозов назвал московский кластер своеобразной прививкой, которая позволяет вырабатывать свой иммунитет и посмотреть на себя со стороны.





"Я уверен, что кластер станет драйвером и стимулом развития медицины в России: у нас появится больше специалистов, начнется открытая дискуссия, более доступным станет второе мнение", – сказал специалист в интервью Dni.Ru.

Мягкое вхождение международной практики на территорию Москвы усилит конкуренцию, сделает более интересным взаимодействие специалистов и поставит новую планку для достижения высоких результатов в системе здравоохранения.

Стоит отметить, что медицина в Москве развивается в последние годы стремительными темпами: за 2011-2017 годы в столице было построено 66 объектов здравоохранения. Примерно столько же появится до 2020 года, среди них – больничный комплекс с родильным отделением в Коммунарке, перинатально-кардиологический центр государственной городской клинической больницы №67, поликлиники в разных районах столицы, а также несколько подстанций скорой помощи.