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Недвижимость

В Москве появятся сотни километров новых дорог

В рамках масштабной программы реновации ветхого жилого фонда в Москве будут построены сотни километров новых дорог. Об этом рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
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По его словам, при проектировании новых кварталов, которые появятся на месте устаревших хрущевок, большое внимание уделяется вопросам транспортного обеспечения. "Предполагается строительство несколько сотен километров дорог и внутриквартальных проездов", – сказал он.

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Хуснуллин выразил уверенность, что новая дорожная сеть значительно улучшит транспортную ситуацию в городе. "Это будут хоть и не большие, а локальные трассы, но очень важны для создания районных связей", - подчеркнул руководитель городского стройкомплекса.

Стоит отметить, что новые кварталы по программе реновации будут создаваться в соответствии с концепцией "двор без машин". Приватная дворовая территория будет отдана людям. Там появятся полноценные зоны отдыха с детскими площадками, тренажерами, скамейками, зелеными насаждениями, пешеходными и велосипедными дорожками.

В кварталах реновации появятся новые пешеходные связи, а также маршруты общественного и личного транспорта. "При проектировании микрорайонов мы сразу понимаем, сколько там будут жить человек, сколько из них будут ходить пешком, сколько будут ездить на общественном транспорте, сколько должно быть машин", – сказал ранее Хуснуллин.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

Реновация ветхого жилья в Москве – один из крупнейших градостроительных проектов не только в России, но и во всем мире. В нее попали дома первого периода индустриального домостроения, которые были построены в 1950-1960-х годах прошлого столетия. Всего в списке реновации находится 5171 ветхое здание.

Первые переселенцы начали переезжать в новое жилье уже в феврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово. Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в новый дом комфорт-класса на 5-й Парковой.

В среднем новые квартиры больше старых на 20 квадратных метров, в них выполнена отделка, установлена вся сантехника и системы. Новое, комфортабельное жилье с полной отделкой и увеличенной площадью получат еще тысячи семей.

Фото: stroi.mos.ru/Шабалина Анастасия

Автор: Иван Поляков16 апреля 2018, 15:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры

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