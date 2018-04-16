В Москве появятся сотни километров новых дорог

В рамках масштабной программы реновации ветхого жилого фонда в Москве будут построены сотни километров новых дорог. Об этом рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, при проектировании новых кварталов, которые появятся на месте устаревших хрущевок, большое внимание уделяется вопросам транспортного обеспечения. "Предполагается строительство несколько сотен километров дорог и внутриквартальных проездов", – сказал он.

Хуснуллин выразил уверенность, что новая дорожная сеть значительно улучшит транспортную ситуацию в городе. "Это будут хоть и не большие, а локальные трассы, но очень важны для создания районных связей", - подчеркнул руководитель городского стройкомплекса.

Стоит отметить, что новые кварталы по программе реновации будут создаваться в соответствии с концепцией "двор без машин". Приватная дворовая территория будет отдана людям. Там появятся полноценные зоны отдыха с детскими площадками, тренажерами, скамейками, зелеными насаждениями, пешеходными и велосипедными дорожками.

В кварталах реновации появятся новые пешеходные связи, а также маршруты общественного и личного транспорта. "При проектировании микрорайонов мы сразу понимаем, сколько там будут жить человек, сколько из них будут ходить пешком, сколько будут ездить на общественном транспорте, сколько должно быть машин", – сказал ранее Хуснуллин.





Реновация ветхого жилья в Москве – один из крупнейших градостроительных проектов не только в России, но и во всем мире. В нее попали дома первого периода индустриального домостроения, которые были построены в 1950-1960-х годах прошлого столетия. Всего в списке реновации находится 5171 ветхое здание.

Первые переселенцы начали переезжать в новое жилье уже в феврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово. Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в новый дом комфорт-класса на 5-й Парковой.

В среднем новые квартиры больше старых на 20 квадратных метров, в них выполнена отделка, установлена вся сантехника и системы. Новое, комфортабельное жилье с полной отделкой и увеличенной площадью получат еще тысячи семей.