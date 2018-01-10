Стадион "Динамо" примет болельщиков в этом году

Обновленный стадион "Динамо" планируется открыть после реконструкции в текущем году. Об этом заявил глава градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, это произойдет до старта чемпионата мира – 2018. Ожидается, что первым матчем на арене станет одна из встреч сборной России в рамках подготовки к мундиалю.



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