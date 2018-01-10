Стадион "Динамо" примет болельщиков в этом году
В 2018 году, по словам Марата Хуснуллина, строительный
комплекс города продолжит сдавать в эксплуатацию объекты инфраструктуры, в том
числе спортивные. Одним из самых знаковых, безусловно, является стадион
"Динамо", который должен принять болельщиков после глобальной
реконструкции.
По словам главы городского стройкомплекса, работы на стадионе находятся в завершающей стадии. К настоящему времени, рассказал Хуснуллин, уже установлены кресла на трибунах, игровое поле застелено натуральным газоном. О высокой степени готовности "Динамо" к сдаче говорит и тот факт, что на поле установлены ворота и даже нанесена разметка.
Сомнений в том, что стадион откроется в этом году, нет. "В 2018 году из наиболее крупных объектов ожидается ввод реконструированного стадиона "Динамо" со всем комплексом спортивных сооружений и нескольких спортивных объектов около стадиона "Лужники", – сказал руководитель строительного комплекса столицы.
Напомним, что обновленное футбольное поле стадиона "Динамо" было торжественно открыто 22 октября 2017 года. Однако тогда церемония носила скорее символический характер. На поле вышли три поколения динамовцев: ветераны, действующие игроки и воспитанники футбольной академии клуба.
Главное испытание впереди – обновленной арене предстоит принять первый официальный матч. Планируется, что такой игрой станет последняя контрольная игра сборной России перед чемпионатом мира по футболу. Вероятным соперником российской сборной станет команда Италии.
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