На схеме московского метро появится новая линия

Первые четыре станции Кожуховской линии метро примут пассажиров уже этим летом. Строительство ветки идет на всем ее протяжении, но сначала откроются станции, расположенные за МКАДом.

Как сообщил журналистам во время традиционного субботнего объезда глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, сначала поезда пойдут на отрезке от "Некрасовки" до "Косино". На "Косино" будет пересадка на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

"К концу лета мы планируем завершить основные строительно-монтажные работы. Например, "Некрасовка" готова на уже на 92%", – сказал Хуснуллин.

По его словам, тяжелее всего стройка идет на "Косино": здесь пересекаются две ветки метро, которые необходимо соединить с одноименной железнодорожной станцией. Там же возводится комплекс для отдыха машинистов; кроме того в планах московских властей – строительство крупного транспортно-пересадочного узла с магазинами, кафе, большой парковкой и другой удобной инфраструктурой.





Сложность строительства этой ветки заключалась и в том, что проходческие щиты пришлось проводить под двумя действующими тоннелями. На время работ участок Таганско-Краснопресненской линии два раза закрывали на несколько дней. Делалось это для безопасности пассажиров.

Второй участок Кожуховской линии от "Косино" до "Нижегородской улицы" с пересадкой на Большую кольцевую откроют в 2019 году. Эта ветка станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в Москве. На участке длиной более 15 километров расположатся восемь станций.





Открытия розовой линии ждут 800 тысяч москвичей – жители районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и города Люберцы. Кроме того, новая ветка существенно разгрузит соседнюю – Таганско-Краснопресненскую.

Участок от "Нижегородской улицы" до "Косино" строили по испанской технологии: под землей сооружался один большой тоннель, в котором проходят сразу два пути. Поезда едут посередине, а платформы располагаются по краям.





Для технического обслуживания, ремонта и стоянки поездов Кожуховской линии строят собственное электродепо. Оно сможет принимать на ночную стоянку более 30 составов.

Также этим летом откроется участок Калининско-Солнцевской линии от станции "Раменки" до "Рассказовки". Марат Хуснуллин сообщил, что он находится в высокой степени готовности. На многих станциях уже ведется архитектурная отделка и облицовка декоративными панелями, завершается монтаж инженерных систем и коммуникаций.





Этот участок включает семь станций, с запуском движения поездов от "Раменок" до "Рассказовки" почти 600 тысяч москвичей сократят время на поездку в центр города до 45 минут.

Кроме того, существенно снизится нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе. Это принесет не только экономию времени для местных жителей, но и улучшит экологическую ситуацию в близлежащих районах.