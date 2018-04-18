На МКАД реконструируют еще три развязки

Столичные власти продолжат реконструкцию транспортных развязок на МКАД. На очереди – три пересечения кольцевой дороги с вылетными магистралями.

В ближайшие годы планируется реконструировать три транспортные развязки на МКАД, сообщил глава стройкомплекса Марат Хуснуллин. "За прошедшие годы реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. На этом развитие кольцевой магистрали не останавливается. Мы планируем создание дублеров на отдельных участках, новых удобных съездов, а также реконструируем еще несколько развязок", – сказал заммэра.

Речь идет о развязках на улицах Генерала Дорохова, Верхние Поля и Липецкой. "В ряде районов, прилегающих к кольцевой дороге, предполагается обновить и расширить дорожную сеть. Например, в районе поселка Северный", – добавил Хуснуллин.

В ближайшие восемь лет в развитие МКАД будет вложено около 90 миллиардов рублей. Стоимость всего проекта реконструкции Московской кольцевой автодороги достигнет порядка 190 миллиардов.





Стоит отметить, что за последние семь лет Москва вышла на впечатляюще темпы дорожного строительства. С 2011 по 2017 годы в городе было построено и введено в эксплуатацию 667 километров дорог, 190 пешеходных переходов и 199 искусственных сооружений.

В итоге протяженность столичных дорог выросла на 16%. Благодаря реконструкции МКАД существенно уменьшились автомобильные пробки на самой кольцевой дороге и трассах, с которыми она пересекается.