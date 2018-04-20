На станции метро "Рассказовка" откроют QR-библиотеку

Виртуальный читальный зал появится на строящейся станции "Рассказовка". В ее интерьера будут размещены специальные QR-коды, считав который можно будет скачать произведения русских писателей.



Станция "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, оформленная в стиле читального зала, будет работать как QR-библиотека. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



"Пространство станции "Рассказовка" оформлено в виде читального зала общественной библиотеки. Путевые стены выглядят как полка с книгами – увеличенными копиями изданий, которые есть в коллекции практически каждой семьи. А несущие колонны задекорированы под шкафы картотеки. На декоративных ящиках размещены QR-коды, с помощью которых можно будет скачать любимые произволения русских писателей", – заявил Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, для использования библиотеки достаточно открыть в своем смартфоне или планшете программу, которая считывает QR-коды, направить камеру на код и получить ссылку, которая в автоматическом режиме начнет загружать книгу.





"Всего в этой виртуальной библиотеке содержится более 2,5 тысяч произведений", – пояснил Марат Хуснуллин.



Станция "Рассказовка" будет открыта в составе участка Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" летом этого года. Участок включает в себя семь станций, его длина составляет около 14,2 км. С запуском движения поездов от "Раменок" до "Рассказовки" почти 600 тысяч москвичей смогут сократить время на поездку в центр города до 45 минут.​