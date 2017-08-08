В Москве умерла известная актриса Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой Интервью Эксклюзив

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Недвижимость

Почем квартиры в центре Москвы

Фото: Dni.Ru
По итогам второго квартала 2017 года средняя цена квартиры в Центральном административном округе Москвы составляет 53,4 миллиона рублей при средней цене квадратного метра в полмиллиона рублей. Самые дорогие квартиры выставлены на продажу на Арбате.
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Квадратный метр квартиры на Арбате и поблизости оценивается в среднем в миллион рублей и выше. Таким образом, цена квартиры здесь колеблется в районе 142 миллионов рублей. сообщает телеканал 360. 

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Чуть подешевле квартиры в Басманном районе. Здесь за квадратный метр просят 300-350 тысяч рублей, а за всю квартиру в районе 30 миллионов. По данным риэлторов, всего в центральном округе на продажу сейчас выставлено порядка 611,4 квадратных метров жилья. Если взять все доступное к продаже жилье в старых границах Москвы за 100%, то в ЦАО предлагают приобрести примерно 19% всей московской недвижимости. 

Существенно больше жилья продается в Пресненском районе. Здесь к продаже предлагают примерно 40% от всего объема недвижимости Москвы, если учитывать старые границы столицы. 

Тем временем комплекс небоскребов "Москва-Сити" предлагает приобрести недвижимость по цене от семи тысяч долларов за квадратный метр. Таким образом Москва вошла в двадцатку стран, которые могут похвастать самыми дорогими небоскребами.

Автор: Алексей Минин8 августа 2017, 21:48
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