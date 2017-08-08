Почем квартиры в центре Москвы

По итогам второго квартала 2017 года средняя цена квартиры в Центральном административном округе Москвы составляет 53,4 миллиона рублей при средней цене квадратного метра в полмиллиона рублей. Самые дорогие квартиры выставлены на продажу на Арбате.

Квадратный метр квартиры на Арбате и поблизости оценивается в среднем в миллион рублей и выше. Таким образом, цена квартиры здесь колеблется в районе 142 миллионов рублей. сообщает телеканал 360.

Чуть подешевле квартиры в Басманном районе. Здесь за квадратный метр просят 300-350 тысяч рублей, а за всю квартиру в районе 30 миллионов. По данным риэлторов, всего в центральном округе на продажу сейчас выставлено порядка 611,4 квадратных метров жилья. Если взять все доступное к продаже жилье в старых границах Москвы за 100%, то в ЦАО предлагают приобрести примерно 19% всей московской недвижимости.

Существенно больше жилья продается в Пресненском районе. Здесь к продаже предлагают примерно 40% от всего объема недвижимости Москвы, если учитывать старые границы столицы.

Тем временем комплекс небоскребов "Москва-Сити" предлагает приобрести недвижимость по цене от семи тысяч долларов за квадратный метр. Таким образом Москва вошла в двадцатку стран, которые могут похвастать самыми дорогими небоскребами.