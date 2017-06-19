Названа самая дешевая съемная квартира столицы

Самую дешевую съемную квартиру в Москве можно арендовать за 19 тысяч рублей в месяц. Она располагается на пятом этаже шестиэтажной новостройки.

Находится жилье в 15 минутах езды от станции метро "Выхино". В ней сделан базовый ремонт, мебель отсутствует. Количество комнат в квартире, а также ее площадь не указаны.

На втором месте рейтинга малогабаритные меблированные апартаменты на третьем этаже пятиэтажки, расположенной в 15 минутах ходьбы от станции метро "Бульвар Рокоссовского". Квартиру можно снять за 20 тысяч рублей в месяц, сообщает пресс-служба компании "ИНКОМ-Недвижимость".

На третьей строке "однушка" за 22 тысячи рублей в месяц недалеко от станции метро "Царицино", на Липецкой улице. Меблированная квартира находится на пятом этаже 12-этажного дома.

Закрывает рейтинг из десяти позиций жилье с ежемесячной платой в размере 29 тысяч рублей. Оно находится на седьмом этаже девятиэтажного дома в Грузинском переулке. Это в пяти минутах ходьбы от станции метро "Белорусская".

Ранее аналитики назвали самые выгодные предложения на рынке столичной недвижимости. Напомним, в Центральном округе Москвы квартиры или апартаменты по цене до шести миллионов рублей можно найти в нескольких строящихся комплексах.

Как писали Dni.Ru, самое недорогое жилье в центре столицы обойдется его будущему хозяину в 4,9 миллиона рублей. Это студия общей площадью мене 24 квадратных метров, располагающаяся в одной из новостроек в Пресненском районе.