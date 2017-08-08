Названа дата окончания реставрации памятника Пушкину в Москве

Столичные власти отчитались о ходе реставрации памятника Александру Пушкину в центре Москвы. Дату окончания ремонтных работ озвучили в департаменте культурного наследия.
Планируется, что реставрация завершится ко Дню города. Вокруг памятника будет установлена ограда, передает сетевое издание m24.ru.
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