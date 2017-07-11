В Мосурбанфоруме приняли участие представители 68 стран
По словам Марата Хуснуллина, в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялось множество конференций, деловых встреч и дискуссий, в рамках которых обсуждались вопросы развития городских агломераций. В числе участников были международные и российские эксперты, экономисты, руководители крупных корпораций, банков, урбанисты.
Также в ходе форума была организована работа четырех экспериментальных лабораторий. Они работают над определением главных направлений и проектов технологического развития Москвы. "Здесь обсуждаются проблемы мобильности населения, качества городской среды и комфортного жилья будущего", – сказал глава градостроительного комплекса.
Одной из самых посещаемых площадок стали шоу-румы квартир, в которые будут переселяться участники программы реновации. В общей взглянуть своими глазами на будущее жилье пришли более 40 тысяч человек. "Макеты нового жилья по программе реновации вызвали большой интерес у москвичей", - отметил Хуснуллин.
Шоу-рум открылся в 75-м павильоне ВДНХ в рамках Московского урбанфорума. На импровизированной лестничной клетке представлены четыре квартиры – однокомнатная, две двух– и трехкомнатная.
Всего, по словам Хуснуллина, под МУФ были задействованы 28 городских площадок, в его рамках состоялись 38 мероприятий. За дни проведения форум посетили свыше 20 тысяч человек. Тем же, кто не успел этого сделать, стоит поторопиться, так как Московский урбанистический форум будет работать еще один день, 12 июля. Главной форума стала "Эпоха агломераций. Новая карта мира".
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