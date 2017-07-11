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Недвижимость

В Мосурбанфоруме приняли участие представители 68 стран

Фото: stroi.mos.ru
Московский урбанистический форум собрал на своих площадках десятки официальных делегаций из разных стран мира, сообщил глава градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, всего в мероприятиях выставки приняли участие более 50 тысяч человек. В их числе представители правительств ряда стран, главы мировых столиц и агломераций, руководители российских регионов и бизнесмены.
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По словам Марата Хуснуллина, в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялось множество конференций, деловых встреч и дискуссий, в рамках которых обсуждались вопросы развития городских агломераций. В числе участников были международные и российские эксперты, экономисты, руководители крупных корпораций, банков, урбанисты.

Фото: stroi.mos.ru

Также в ходе форума была организована работа четырех экспериментальных лабораторий. Они работают над определением главных направлений и проектов технологического развития Москвы. "Здесь обсуждаются проблемы мобильности населения, качества городской среды и комфортного жилья будущего", – сказал глава градостроительного комплекса.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

Одной из самых посещаемых площадок стали шоу-румы квартир, в которые будут переселяться участники программы реновации. В общей взглянуть своими глазами на будущее жилье пришли более 40 тысяч человек. "Макеты нового жилья по программе реновации вызвали большой интерес у москвичей", - отметил Хуснуллин.

Фото: stroi.mos.ru

Шоу-рум открылся в 75-м павильоне ВДНХ в рамках Московского урбанфорума. На импровизированной лестничной клетке представлены четыре квартиры – однокомнатная, две двух– и трехкомнатная.

Фото: stroi.mos.ru

Всего, по словам Хуснуллина, под МУФ были задействованы 28 городских площадок, в его рамках состоялись 38 мероприятий. За дни проведения форум посетили свыше 20 тысяч человек. Тем же, кто не успел этого сделать, стоит поторопиться, так как Московский урбанистический форум будет работать еще один день, 12 июля. Главной форума стала "Эпоха агломераций. Новая карта мира".

Фото: stroi.mos.ru

Автор: Дмитрий Куклин11 июля 2017, 14:31

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