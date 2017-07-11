В Мосурбанфоруме приняли участие представители 68 стран

Московский урбанистический форум собрал на своих площадках десятки официальных делегаций из разных стран мира, сообщил глава градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, всего в мероприятиях выставки приняли участие более 50 тысяч человек. В их числе представители правительств ряда стран, главы мировых столиц и агломераций, руководители российских регионов и бизнесмены.

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