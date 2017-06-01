Обама купил шикарный дом за 8 миллионов долларов

Бывший президент США Барак Обама приобрел особняк за 8,1 миллиона долларов. Дом расположен в одном из самых престижных районов Вашингтона.

Особняк с восемью спальнями и десятью санузлами расположен в районе Калорама, недалеко от Российского культурного центра, сообщает Washington Post со ссылкой на одно из агентств недвижимости. После окончания президентского срока Барак Обама арендовал этот дом, а теперь решил выкупить его.

Политик остался в Вашингтоне из-за младшей дочери Саши, которая оканчивает среднюю школу. "Учитывая, что экс-президент и миссис Обама будут находиться в столице, по крайней мере, еще два с половиной года, было логично, что они купят недвижимость, а не продолжат снимать ее", – уточнил пресс-секретарь бывшего американского лидера Кевин Льюис.

Дом обошелся Обаме в 8,1 миллиона долларов. Он является самым дорогим в Калораме после особняка стоимостью 23 миллионов долларов, принадлежащего основателю компании Amazon и владельцу издательского дома Washington Post Джеффу Безосу. Калорама считается одним из самых элитных районов Вашингтона. В разное время здесь жили Вудро Вильсон, Уильям Тафт, Франклин Рузвельт, Уоррен Гардинг и Герберт Гувер.