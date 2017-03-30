Анджелину Джоли проверили на наркотики

Российской актрисе поставили страшный диагноз Запад выдвинул ультиматум Украине из-за "Евровидения" Епифанцев спрятался после скандала Дом-2

Самое читаемое

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
партнеры
Пятница 31 марта
Лента новостей
23:20
Сколько депутаты тратят на благотворительность
22:06
Лидер A'STUDIO открывает новые имена в музыке
22:00
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд
21:52
Голый житель Тольятти выжил после падения с балкона (видео)
21:46
Mercedes протаранил семь машин в Подмосковье
21:34
Странное откровение хоккеиста Радулова
21:31
Мужчина попал под поезд в Москве
21:17
Савченко предсказала Порошенко страшную судьбу
21:13
Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи
20:58
Ограбление со стрельбой произошло в центре Москвы
20:39
Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля
20:27
Трогательная история дружбы суслика и овчарки
20:21
Пассажиры пожаловались на сбой в работе метро Москвы
20:08
В столице эвакуирован торговый центр
19:51
Извращенец приставал к ребенку в метро Москвы
19:21
Мечтавшую стать моделью пермячку превратили в путану
19:20
Лебедеву запретили ездить на Украину
19:13
В Петербурге сожгли 150 килограммов запрещенных продуктов
19:08
За штурвал "Федерации" посадят робота Федора
18:42
Honda научили заводиться с помощью смеха
18:39
Руководство ЕС намерено поддержать развал США
18:22
В Москве выбрали красивых и талантливых детей
18:16
Тарасова привела себя в пример Плющенко
18:15
Почему россиянам не хватает жилья
18:12
Тайную комнату в центре Москвы сняли на видео
17:42
Украинцам посоветовали забыть о гордости
17:39
Сбежавший из России миллиардер купил королевский замок в Шотландии
17:25
Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии
17:23
Министр поспорила с Цискаридзе
17:20
Президент Армении показал зубы главе Азербайджана
16:48
Россиян предупредили о смертельно опасной эпидемии
16:46
Эрдогану предсказали судьбу Януковича
16:31
В центре Нью-Йорка прогремел взрыв (видео)
16:13
Медведев отчитался о доходах
16:00
В Германии признали Крым российским
16:00
В Северодвинске спустили на воду "Казань"
15:59
Основатели "Юлмарта" попали под статью
15:49
Полицейские спасли стаю утят (видео)
15:36
Карьера Плющенко: от борьбы с Ягудиным до шурупов в спине
15:25
Путан уравняли с боксерами и солдатами
15:06
Известная модель найдена мертвой
15:04
Руководство Bombardier выписало себе многомиллионные премии
14:52
Что скрывает тайная комната в центре Москвы
14:51
ЦИК не будет рассматривать отмену муниципального фильтра
14:49
На станции Фили под колесами поезда погиб мужчина
14:25
iPhone 7 и Galaxy S7 резко упали в цене
14:02
Жена убийцы Вороненкова спряталась в Москве
13:49
46-летняя Хмельницкая рассказала о беременности
13:48
Почему мир бьется в истерике после запуска SpaceX
13:46
Дальнобойщики передумали митинговать против "Платона"
13:39
Российской актрисе поставили страшный диагноз
13:20
Порошенко решил по-крупному подставить Донбасс
13:17
Карьера 18-летней модели рушится после скандала с 55-летним мужем
13:04
Россияне массово отказываются от спортзалов
12:55
В ЦИК рассказали о перспективах введения интернет-голосования
12:53
Татьяна Васильева напугала жутким видом
12:52
Голливуд превратит Бэтмена в женщину
12:45
Боярская принесла себя в жертву семье
12:28
"Калинов мост" выпускает 17-й альбом
12:27
Плющенко попрощался в прямом эфире
12:17
В Москве нашли тело мужчины с проломленным черепом
12:08
Запад выдвинул ультиматум Украине из-за "Евровидения"
11:47
В московском метро мужчина домогался 14-летнего мальчика
11:45
Солисты известной группы оказались девушками
11:40
Минск устроил "газовый бунт"
11:39
Мать Собчак: Ксения никого не пускает в жизнь сына
11:27
Как плохой интим влияет на отношения
11:26
Алена Бабенко об особых отношениях с режиссером
11:11
Спать на работе полезно для здоровья
11:05
Экс-работник о постановках на "Битве экстрасенсов"
11:02
Названа причина нападения на замдиректора "Укрспирта"
10:55
Европа сдалась "Северному потоку"
10:38
Где любят заниматься сексом женщины
10:32
Бродяге с собакой пожертвовали 700 тысяч рублей
10:23
Москву снова завалит снегом
10:20
Максакову назвали циничной пластмассовой куклой
09:55
Мухи отложили личинки под кожей британки
09:46
Названо имя заказчика убийства Вороненкова
09:41
Главные события Москвы с 31 марта по 6 апреля
09:38
В Москве опрокинулась фура с водкой
09:23
Садальский о кредитах Заворотнюк: Какое позорище
09:16
У основания Китайгородской стены нашли тайную комнату
09:07
Меланье Трамп посоветовали сбежать от мужа
09:07
Что россиянам нужно для счастья
08:42
Красивые девушки в одних купальниках вышли на снег
08:36
Запуганного Флинна уговорили настучать на Трампа и Россию
08:33
Максакову предупредили об угрозе на Украине
08:31
Как Порошенко врет о победах на Западе
08:30
Илья Резник: Мне плюнули в лицо перед днем рождения
08:02
На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим
22:18
Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония
22:01
Трем российским вузам запретили принимать студентов
21:57
"Ботоксная бандитка" сбежала из клиники
21:44
Неоправданный риск домашних родов
21:41
Плющенко объяснил провал Ковтуна на ЧМ-2017
21:26
У Багдасарян появилась "конкурентка" на Aston Martin (видео)
21:10
Сконфуженный Саакашвили похвастался "движухой, как у Порошенко"
21:09
Епифанцев рассказал о связи с 14-летней девочкой
20:24
Милонов усыновил месячного мальчика
20:22
Епифанцев спрятался после скандала
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
На Максакову вешают долги убитого Вороненкова
Подольская получила по зубам от Преснякова на вечеринке
Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля
Садальский о кредитах Заворотнюк: Какое позорище
Юлия Самойлова получила предупреждение
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли проверили на наркотики

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK press\Armando Gallo
Анджелину Джоли проверили на наркотики. Примечательно, что голливудская актриса сама предложила сдать тест.
прочитано 9628 раз

Не секрет, что к 18 годам Анджелина Джоли вела весьма бурный образ жизни. Она не только жила с возлюбленным в доме своей матери, но и всерьез подсела на наркотики. Позднее актриса сама признавалась, что перепробовала практически все существующие запрещенные вещества, а по слухам, Анджелина была конченой кокаинисткой.

ПО ТЕМЕ

Дети оставят Анджелину Джоли

Анджелина Джоли дала шанс Брэду Питту

Проказница Джоли пришла к архиепископу без лифчика

 Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Тем не менее, Джоли сумела взять себя в руки. Так, известный голливудский продюсер Шерри Лэнсинг  в своей автобиографии, которая увидит свет в конце апреля, рассказала о том, как создатели фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" сомневались до последнего, брать ли им Анджелину на главную роль, потому как знали о ее слабости к наркотикам.

К тому же их тревогу усилил отец Джоли, актер Джон Войт. Мужчина позвонил продюсерам будущего блокбастера и предупредил, что его дочь, мягко говоря, нестабильна и может сорваться в любой момент (и заодно сорвать съемки, на которые были потрачены миллионы долларов). Тогда  по совету Лэнсинг режиссер фильма Саймон Уэст прилетел в Мексику, чтобы встретиться с Джоли. В то время Анджелина снималась в эротическом фильме "Соблазн", ее партнером был жгучий красавчик Антонио Бандерас. Актриса заявила, что настолько хочет работать в "Ларе Крофт", что готова ради него на все.

Анджелина Джоли. Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни"

Джоли прекрасно знала, что у нее скверная репутация из-за наркотиков. Поэтому она и предложила создателям фильма пройти тест. Более того, Анджелина заявила, что готова проверяться хоть каждый день, передает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на отрывок из книги Лэнсинг.

Студия Paramount настояла, чтобы актрисе сделали двойной анализ – крови и мочи. Следов наркотиков не обнаружили, и Анджелина приступила к съемкам. Впрочем, продюсеры на протяжении всего процесса очень нервничали из-за Джоли. Они даже наняли психоаналитика, который консультировал Анджелину и (заодно присматривал за ней).

Бесспорно, фильм о Ларе Крофт перевернул жизнь актрисы. Она не только стала послом доброй воли ООН, но и усыновила своего первого приемного ребенка – мальчика Мэддокса. Малыш был родом из Камбоджи, где и проходили съемки вышеозначенного фильма.

Автор: Наталья Аряева30 марта 2017, 09:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что случилось с Анджелиной Джоли

567

комментарии

Политика

Руководство ЕС намерено поддержать развал США
Украинцам посоветовали забыть о гордости
Президент Армении показал зубы главе Азербайджана
Эрдогану предсказали судьбу Януковича

Шоу-бизнес

Высоцкая показала повзрослевшего сына
У Заворотнюк с огромными долгами появился шанс
Как изменилась 44-летняя Бутырская из-за беременности
Юлия Самойлова раскрыла секрет попадания на "Евровидение"

Проишествия

Известная модель найдена мертвой
Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи
Мухи отложили личинки под кожей британки
Москвич задушил дедушку-ветерана ВОВ из-за квартиры

Lifestyle

Министр поспорила с Цискаридзе
Что скрывает тайная комната в центре Москвы
Голливуд превратит Бэтмена в женщину
Солисты известной группы оказались девушками
Шоу-бизнес

У Рудковской сдали нервы после ухода Плющенко

Супруга прославленного фигуриста не смогла сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова

Популярный актер обращался за помощью к ясновидящему

Шоу-бизнес

Валерия ошарашена тяжелой болезнью Кузьмина

Бывшего любовника Пугачевой наблюдают первоклассные специалисты
Шоу-бизнес

Как изменилась 44-летняя Бутырская из-за беременности

Фигуристка продемонстрировала округлившийся живот

Гороскоп

Кто стоит за Чубайсом
Правильное питание по знакам Зодиака
Светличной угрожает серьезный недуг
Лиза Боярская уйдет в политику

Фоторепортажи

Красивые девушки в одних купальниках вышли на снег
В Москве выбрали красивых и талантливых детей
Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном
Путин в красной шапке взялся за ледоруб

Спорт

Карьера Плющенко: от борьбы с Ягудиным до шурупов в спине
Странное откровение хоккеиста Радулова
Ковтун опять подвел Россию на чемпионате мира
Овечкин подшутил над журналистами (видео)

Регионы

Мечтавшую стать моделью пермячку превратили в путану
Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония
Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru