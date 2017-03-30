Анджелину Джоли проверили на наркотики. Примечательно, что голливудская актриса сама предложила сдать тест.

Не секрет, что к 18 годам Анджелина Джоли вела весьма бурный образ жизни. Она не только жила с возлюбленным в доме своей матери, но и всерьез подсела на наркотики. Позднее актриса сама признавалась, что перепробовала практически все существующие запрещенные вещества, а по слухам, Анджелина была конченой кокаинисткой.

Тем не менее, Джоли сумела взять себя в руки. Так, известный голливудский продюсер Шерри Лэнсинг в своей автобиографии, которая увидит свет в конце апреля, рассказала о том, как создатели фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" сомневались до последнего, брать ли им Анджелину на главную роль, потому как знали о ее слабости к наркотикам.

К тому же их тревогу усилил отец Джоли, актер Джон Войт. Мужчина позвонил продюсерам будущего блокбастера и предупредил, что его дочь, мягко говоря, нестабильна и может сорваться в любой момент (и заодно сорвать съемки, на которые были потрачены миллионы долларов). Тогда по совету Лэнсинг режиссер фильма Саймон Уэст прилетел в Мексику, чтобы встретиться с Джоли. В то время Анджелина снималась в эротическом фильме "Соблазн", ее партнером был жгучий красавчик Антонио Бандерас. Актриса заявила, что настолько хочет работать в "Ларе Крофт", что готова ради него на все.

Джоли прекрасно знала, что у нее скверная репутация из-за наркотиков. Поэтому она и предложила создателям фильма пройти тест. Более того, Анджелина заявила, что готова проверяться хоть каждый день, передает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на отрывок из книги Лэнсинг.

Студия Paramount настояла, чтобы актрисе сделали двойной анализ – крови и мочи. Следов наркотиков не обнаружили, и Анджелина приступила к съемкам. Впрочем, продюсеры на протяжении всего процесса очень нервничали из-за Джоли. Они даже наняли психоаналитика, который консультировал Анджелину и (заодно присматривал за ней).

Бесспорно, фильм о Ларе Крофт перевернул жизнь актрисы. Она не только стала послом доброй воли ООН, но и усыновила своего первого приемного ребенка – мальчика Мэддокса. Малыш был родом из Камбоджи, где и проходили съемки вышеозначенного фильма.