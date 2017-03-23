Как утверждают в близком окружении, Анджелина Джоли дала шанс Брэду Питту. Голливудские актеры пытаются наладить отношения.

Анджелина Джоли сменила гнев на милость и дала Брэду Питту шанс наладить отношения. В частности, как утверждает Us Weekly, актриса первая позвонила экс-супругу, и их разговор оказался "сердечным".

Говорят, Питт с радостью отреагировал на звонок Джоли, потому что понимает, что так будет лучше для их детей. "Разговор шел о детях. Они также договорились, что в их же интересах будет поддерживать друг с другом уважительные цивилизованные отношения. Однако они еще далеки от улаживания всех спорных вопросов, возникающих в процессе развода", – рассказали в близком окружении актеров.

По словам приближенных к Анджелине и Брэду людей, бывшие влюбленные настроены конструктивно по отношению друг к другу. Они выдохнули после тяжелого разрыва и теперь новыми глазами смотрят на ситуацию, в которой сейчас находятся. Питт и Джоли намерены действовать исходя не из собственных интересов, а интересов детей. И в первую очередь они беспокоятся об их благополучии.

"Они сейчас уже в той ситуации, когда можно позволить себе забыть обиды и сфокусироваться на детях и на том, как их сообща воспитывать. Это было трудное время для них, и оба сейчас готовы двигаться дальше и открыть новую главу в своей жизни", – говорят в окружении Джоли.

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом в середине сентября 2016 года. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков. Отметим, что тесты, которые прошел Брэд Питт, не выявили наличия в крови и моче запрещенных веществ.

Позднее актриса высказалась о разрыве с мужем. "Мне не хочется об этом много говорить... Скажу, что это очень трудное время... Мы семья и всегда будем семьей. И мы пройдем через это вместе, и, надеюсь, как семья только станем еще сильнее", – немного путано высказалась Анджелина в интервью.