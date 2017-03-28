Дети оставят Анджелину Джоли

Анджелина Джоли дала откровенное интервью, в котором пофантазировала, что с ней будет через десять лет. По мнению актрисы, дети оставят ее ради жизни в разных странах, и ей придется колесить по всему миру, чтобы увидеть их.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей, однако лишь трое из них биологические. Тем не менее, всех своих наследников голливудская дива любит одинаково и уже примерно представляет, как сложится их судьба лет через десять. Так, Анджелина полагает, что ее потомство, когда вырастет, разъедется по всему миру.

Дело в том, что приемные дети Джоли родидись в разных странах: старший Мэддокс из Камбоджи, Пакс Тьен из Вьетнама, а дочь Захара и вовсе из Эфиопии. "Я думаю, что мои дети выберут в качестве постоянного места проживания разные страны, так что я смогу разъезжать по всей планете, чтобы общаться с ними. Я хочу продолжать заниматься моими благотворительными проектами и надеюсь, что дети станут моими постоянными партнерами в этой работе. Проекты, которые я осуществляю, связаны по большей части с образованием, здравоохранением и охраной окружающий среды в бедных странах", – сообщила Джоли.

Также в интервью Анджелина выразила надежду, что трудности в ее личной жизни наконец закончились и в ближайшие годы с ней ничего не случится. "Последние десять лет в моей жизни было слишком много страхов, связанных со здоровьем и моими детьми. И теперь я чувствую себя счастливой уже просто потому, что сама здорова, и дети – тоже. Надеюсь, теперь мне больше нечего бояться!" – цитирует актрису журнал People.

Публикация от ғᴀsʜɪᴏɴ ᴀɴᴅ ʙᴇʏᴏɴᴅ (@lebanesebeautyqueens) Мар 28 2017 в 2:57 PDT

Напомним, в 2007 году Анджелина Джоли потеряла мать Маршелин Бертран. Женщина скончалась от рака яичников. Затем актрисе пришлось побороться за приемных детей Мэддокса и Захару, которых пытались у нее отнять. Однако апогеем всех несчастий, свалившихся на нее, стало обнаружение большого риска заболеть онкологическим заболеванием из-за наличия гена, который передался Анджелине от матери. Тогда Джоли решилась на операции – удалила яичники и молочные железы. Ну а в 2016 году актриса объявила о разводе с актером Брэдом Питтом.