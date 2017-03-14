Жильцов аварийных домов переселят в старые квартиры

Из домов, которые пойдут под снос, людей могут переселить во вторичку без права отказаться от такого жилья. По словам экспертов, не у всех регионов есть возможность предоставлять новостройки.

Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор, нужно принять постановление правительства, запрещающее жильцам аварийных домов отказываться от вторичного жилья, если оно признано пригодным. Эту инициативу обсудили на заседании рабочей подгруппы Госсовета, посвященном проблеме ликвидации аварийного фонда, сообщает газета "Известия". Напомним, что пока жильцы аварийных домов имеют право требовать переселить их в новостройки.

По словам экспертов, нововведение обусловлено целым рядом причин. Во-первых, не у всех регионов есть возможность предоставлять новое жилье. Во-вторых, переселение нужно осуществлять без промедления, так как существует угроза здоровью людей. Часто нет времени ждать ввода в эксплуатацию зданий.

Кроме того, новостройки не всегда отличаются высоким качеством, а брак нередко выявляется после сдачи объекта. У вторичного жилья тоже имеются минусы, но они уже известны и находятся под контролем.