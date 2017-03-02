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Недвижимость

Госдума поддержит законами расселение хрущевок

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov
В Госдуме создадут рабочую группу по законодательному решению проблемы расселения пятиэтажек. Совместно с московским властями ей предстоит выработать предложения по изменению федерального законодательства, обеспечивающие реализацию программы сноса хрущевок.
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Сегодня, 2 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Градоначальник рассказал руководителю Думы об основных задачах программы по сносу пятиэтажек и расселению живущих в них москвичей. На встрече обсуждалась подготовка изменений в федеральное законодательство, без которых невозможна реализация такой масштабной программы.

"Необходимо подготовить пакет поправок, который будет призван решить задачу обеспечения новым, современным и комфортабельным жильем тех, кто проживал в старых пятиэтажках. Будет создано новое городское и общественное пространство, а также удовлетворяющий требованиям современного горожанина удобный, функциональный и красивый мегаполис", – заявил Володин на встрече с мэром столицы.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам спикера Думы, до первого чтения депутаты должны обсудить с экспертным сообществом, жителями сносимых пятиэтажек широкий круг вопросов: где и в какие сроки это жилье будет построено, что будет со средствами, выделенными на капитальный ремонт. Вячеслав Володин также сообщил, что на одном из ближайших Советов Госдумы будет презентована концепция программы реновации ветхого жилья.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov

"По итогам обсуждения примем решение о создании рабочей группы во главе с председателем комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, в которую войдут представители профильных комитетов Госдумы и представители Москвы", –  заключил Володин.

Очевидно, что для воплощения программы по расселению хрущевок потребуется коррекция Градостроительного, Жилищного кодексов, некоторых других нормативно-правовых актов, при этом поправки необходимо подготовить в максимально короткий срок. Профильные комитеты Госдумы будут активно взаимодействовать в этой работе с московскими властями – городской Думой и столичным правительством.

В Госдуме считают, что при подготовке законодательных изменений особенно важно учесть интересы жителей, поэтому обсуждение должно быть максимально широким и открытым. Для этого будут приглашены эксперты, представители гражданского общества и представители общественности. По своему объему это будет беспрецедентный проект, сопоставимый с началом 50-х годов, когда отстраивалась Москва.

В рамках программы предусматривается расселение и снос до восьми тысяч ветхих и некомфортных пятиэтажных домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров, построенных в Москве в 50-60-е годы прошлого века. Ожидается, что в результате реализации программы реновации новое комфортное жилье получат более полутора миллионов москвичей – жителей сносимых пятиэтажек.

Задачу избавить Москву от ветхого жилья мэру Сергею Собянину поставил президент Владимир Путин 21 февраля. Градоначальник пообещал завершить эту работу к 2018 году. Российский парламент, в свою очередь, тоже отреагировал на масштабную задачу, поставленную президентом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подготовить законодательную базу для масштабной программы расселения москвичей.

Автор: Александр Комаров2 марта 2017, 20:34

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