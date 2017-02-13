Звезда "Дома-2" похвасталась шикарным особняком

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец устроила поклонникам виртуальную экскурсию по своему новому жилищу. В подмосковном особняке красотка проживает вместе с Антоном Гусевым.

В ролике, который Виктория опубликовала на своем Youtube-канале, они с бойфрендом показывают зрителям помещения, где отдыхают от столичной суеты. Примечательно, что звезда реалити-шоу одета не в сексуальное платье, как обычно, а в милый домашний костюмчик.

Сначала влюбленные показали просторную кухню. Виктория отметила, что с 18 лет живет одна и привыкла вести хозяйство самостоятельно. Затем девушка продемонстрировала спальню, тренажерный зал и гардеробную.

Романец призналась, что они с избранником обитают в разных комнатах. "У Антона есть своя комната, у меня есть своя комната, у нас есть общая комната, в которой мы просто ночуем, проводим вместе время вечерами", – пояснила звезда телестройки. Также гламурная красотка похвасталась коллекцией дорогих духов, брендовой обуви и шуб.

Подписчики остались в восторге от особняка. Они пожелали Романец благополучия и любви, добавив, что с нетерпением ждут свадьбы. Многие оценили домашний образ Виктории, предположив, что рядом с ней Антону очень уютно.